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Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

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Malatya’da bugün 13 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:

Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti? mask
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“86 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hava Yaşar’ın taziye adresi: Melekbaba Mahallesi, Ekim Sokak, No: 30, Yeşilyurt.

65 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mustafa Aygül’ün taziye adresi: Özalper Mahallesi, Sarayova Sokak, No: 9, Yeşilyurt.

80 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Züber Aladağ’ın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Uğurlu Sokak, Sevgi Apartmanı, No: 16/6, Yeşilyurt.

59 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Zakine Aksaç’ın taziye adresi: Özalper Mahallesi, Mahir Sokak, Besta Konakları, No: 2/11/13, Yeşilyurt.

85 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Turan İşçi’nin taziye adresi: Tecde Mahallesi, Alibey Sokak, No: 59/1, Yeşilyurt.

83 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Sultan Yasak’ın taziye adresi: Göztepe Mahallesi, Şahbaz Sokak,  No: 22/4, Battalgazi.

68 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Abdurrahman Van’ın taziye adresi: Yavuz Selim Mahallesi, Mızrak Sokak, Yeşilyurt.

83 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Gülüzar Özdemir’in taziye adresi: Zafer Mahallesi, Asıl Sokak, Şengül Apartmanı, No: 9/2, Battalgazi.

83 yaşında vefat eden ve Kapıkaya Mahallesi Mezarlığına defnedilen Vesile Kırtekin’in taziye adresi: Kapıkaya Mahallesi, Battalgazi.

91 yaşında vefat eden ve Gedik Mahallesi Mezarlığına defnedilen Nevzat Özcan’ın taziye adresi: Gedik Mahallesi, Yeşilyurt.

91 yaşında vefat eden ve Eğribük Mahallesi Mezarlığına defnedilen Sultan Güler’in taziye adresi: Eğribük Mahallesi, Yazıhan.

57 yaşında vefat eden ve Polat Mahallesi Mezarlığına defnedilen Hava Bulanık’ın taziye adresi: Polat Mahallesi, Doğanşehir.

62 yaşında vefat eden ve Çakmak Mahallesi Mezarlığına defnedilen Mehmet Divarcı’nın taziye adresi: Çakmak Mahallesi, Arguvan.”

 

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22 Ara 2023 - 18:01 Malatya- Gündem

Muhabir  Besime Güner

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