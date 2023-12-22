Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

“86 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hava Yaşar’ın taziye adresi: Melekbaba Mahallesi, Ekim Sokak, No: 30, Yeşilyurt.
65 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mustafa Aygül’ün taziye adresi: Özalper Mahallesi, Sarayova Sokak, No: 9, Yeşilyurt.
80 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Züber Aladağ’ın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Uğurlu Sokak, Sevgi Apartmanı, No: 16/6, Yeşilyurt.
59 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Zakine Aksaç’ın taziye adresi: Özalper Mahallesi, Mahir Sokak, Besta Konakları, No: 2/11/13, Yeşilyurt.
85 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Turan İşçi’nin taziye adresi: Tecde Mahallesi, Alibey Sokak, No: 59/1, Yeşilyurt.
83 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Sultan Yasak’ın taziye adresi: Göztepe Mahallesi, Şahbaz Sokak, No: 22/4, Battalgazi.
68 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Abdurrahman Van’ın taziye adresi: Yavuz Selim Mahallesi, Mızrak Sokak, Yeşilyurt.
83 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Gülüzar Özdemir’in taziye adresi: Zafer Mahallesi, Asıl Sokak, Şengül Apartmanı, No: 9/2, Battalgazi.
83 yaşında vefat eden ve Kapıkaya Mahallesi Mezarlığına defnedilen Vesile Kırtekin’in taziye adresi: Kapıkaya Mahallesi, Battalgazi.
91 yaşında vefat eden ve Gedik Mahallesi Mezarlığına defnedilen Nevzat Özcan’ın taziye adresi: Gedik Mahallesi, Yeşilyurt.
91 yaşında vefat eden ve Eğribük Mahallesi Mezarlığına defnedilen Sultan Güler’in taziye adresi: Eğribük Mahallesi, Yazıhan.
57 yaşında vefat eden ve Polat Mahallesi Mezarlığına defnedilen Hava Bulanık’ın taziye adresi: Polat Mahallesi, Doğanşehir.
62 yaşında vefat eden ve Çakmak Mahallesi Mezarlığına defnedilen Mehmet Divarcı’nın taziye adresi: Çakmak Mahallesi, Arguvan.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.