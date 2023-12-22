Deprem dinlemedi talep patlaması yaşandı

Bu yıl büyük ikramiye 400 milyon TL. Deprem ve ekonomik şartların zorlaşması ile birlikte vatandaşlarda şans oyunlara daha fazla ilgi göstermeye başladı. Yılbaşı öncesi milli piyango bayileri önünde kuyruklar oluşurken bu yıl vatandaşlar en çok çeyrek bilet alıyor. Milli Piyango bileti satışlarıyla ilgili konuşan Milli Piyango Bayisi Güler Çelikkkaya (Güler Abla), bu yıl büyük ikramiyenin 400 milyon TL olduğunu söyledi.

“YILBAŞI BİLETLERİ SATIŞI DAHA ÇOK OLUYOR”

“Çeyrek biletler 100 lira, yarım biletler 200 TL, tam bilet ise 400 TL. Şu an fiyatı uygun olduğu için en çok çeyrek bilet satılıyor ama tabi yarım ve tam bilet alanlar da var” diyen Güler Abla,

“Deprem nedeni ile bu yıl çok fazla bilet alan olacağını düşünmüyorduk ama şu an talep var. Geçen sene ile hemen hemen aynı periyotta başa baş gidiyor satışlar. Bu kadar yoğun olacağını beklemiyordum açıkçası. Tabi yılbaşı bileti ile birlikte bir de kazı kazan oyunu var ama şu an yılbaşı arifesi olduğu için kazı kazandan ziyade yılbaşı biletleri satışı daha çok oluyor”

şeklinde konuştu.

“EN ÇOK ÇEYREK BİLET SATILIYOR”

Hasan Koç isimli milli piyango bayisi ise,

“Şu an için satışlar iyi tabi yılbaşının yaklaşması ile birlikte satışların daha da artacağını düşünüyoruz. Bu yıl çok büyük bir afet yaşadık. Büyük ikramiye bu yıl 400 milyon geçen senenin 2 katı bu da vatandaşlara bir umut oluyor. Vatandaş bir umut alıyor tabi kime çıkacağı bilinmiyor. Şu an en çok çeyrek bilet satılıyor”

ifadelerine yer verdi.

“HER YIL BİLET ALIYORUM”

Her yıl bir yılbaşı bileti aldığını kaydeden Murat Karaaslan isimli vatandaş,

“Ben her yıl çıksın veya çıkmasın bir yılbaşı bileti alıyorum. Bir umut ya çıkarsa diye. Çeyrek bilet aldım. Artık kısmet”

dedi.

“FİYATLAR GAYET UYGUN”

Bilet fiyatlarının uygun olduğunu belirten Kaan Sezgin isimli vatandaş ise,

“Bilet fiyatları gayet uygun ben 2 tane tam 1 tane de yarım bilet aldım. Her yıl bilet alıyorum. Yılbaşını yılbaşı yapan bana göre milli piyango. Herkes kendine çıkmasını ister ama bu işler şans işi. Bir anda bir kişinin hayatı tamamen değişiyor. İnşallah bu yıl o kişi ben olurum”

ifadelerini kullandı.

“ŞANSLI BİRİYİM”

Her yeni yılın yeni bir umut olduğunu ifade eden Seyfullah Kayalı isimli vatandaş,

“Yeni yılın herkese bereket ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Her yeni yıl, yeni bir umut. Yeni yıldan umutluyuz. İnşallah depremin izlerini unutacağımız bir yıl olur. Genellikle şanslı biriyimdir bu nedenle her yıl bilet alıyorum. Bu yılda bir bilet aldım. Herkes için hayırlısı ne ise o olsun”

şeklinde konuştu.

“400 MİLYONLA NELER YAPILMAZ Kİ?”

Ayşenur Korkmaz isimli kadın ise,

“Ben bir tane tam bilet aldım. Umarım bize çıkar. Büyük ikramiye dudak uçuklatıyor. 400 milyonla neler yapılmaz ki? Bu ikramiyenin bana çıkmasa bile Malatya’ya çıkmasını istiyorum”

dedi.