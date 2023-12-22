Çalışmalar neticelendi İsim çarşamba günü açıklanacak

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31 Mart 2023 Mahalli İdareler Seçimlerine adım adım yaklaşılırken, Malatya’da Büyükşehir Belediye Başkanın kimin olacağı şimdiden merak ediliyor. Siyasi Partilerin Malatya İl Teşkilatları, Yeniden Refah Partisi hariç, Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayını açıklamazken, bu konuda AK Parti Malatya İl Teşkilatı son viraja girdi. Kimin aday olacağı haftaya Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması beklenirken, AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, süreç hakkında BUSABAH Medya’ya konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı çalışmaları önceki gün neticelendiğini ifade eden AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, bundan sonra sözün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da olduğunu söyledi.

“SEÇİM MALATYA İÇİN SIRA DIŞI BİR SEÇİM”

Çalışmaların neticelendiğini dile getiren Babacan,

“Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Adaylığı çalışması neticelendi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Çarşamba günü büyük bir ihtimal Malatya Büyükşehir Başkan Adayını Grup Toplantısı’nda açıklayacak. Anket sonuçları geldi. O anketlere göre de cumhurbaşkanımız bir değerlendirme yapacak. Ben dün Cumhurbaşkanımıza, ‘sadece Malatya’da AK Parti’nin kazanması değil, Malatya tarihinin en zor zamanlarını yaşıyor. Bu nedenle bu seçim Malatya için çok sıra dışı bir seçim’ söyledim”

diye konuştu.

“BİR UZLAŞIMIZ VAR”

“Cumhurbaşkanımızla başkan adayı profilinin bütün Malatya’yı kuşatıcı bir profil olması” diyen Babacan, şunları kaydetti:

“Kavgacılıktan uzak, şehre daha sükûnet getirecek, kuşatıcı bir profil olması noktasında bir uzlaşımız var. Ayrıca sadece AK Parti’nin kazanması yetmeyeceğini cumhurbaşkanımıza açık açık söyledim. Aynı zamanda bize çok iyi hizmet getirecek, hizmet performansı en üst seviyede olacak ve çok iyi bir ekip kuracak bir belediye hizmet performansı üretecek bir profil olması önemli. Dolayısıyla bu 2 konuda durumu özetleyebilirim. Bu 2 özelliği kapsayacak bir adayımız var. Çarşamba günü büyük bir ihtimalle Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı açıklandı.”