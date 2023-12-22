Bu cam teras ziyaretçilerin beğenisini kazanıyor

Kahramanmaraş 'ta altyapıdan ulaşıma, kalıcı konuttan iş yerlerine, kentsel tasarım projesinden sosyal donatılara tüm alanlarda çalışmalar hızla sürerken, şehre değer katacak projelerin inşası da devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün vizyon projelerinden Ali Kayası Cam Teras’ta yürütülen çalışmalar tamamlanıyor.

Projenin ilk etabında Ali Kayası’na, cam teras, restoran, ahşap yürüyüş yolları, çocuk oyun grubu ve otopark kazandırılırken turizm tesisine ulaşım sağlayan 20 kilometrelik yol da sıcak asfaltla yenilendi. Bölgede çevre düzenleme çalışmaları ise tamamlanmak üzere. Güçlü hikâyesi ve tarihiyle şehrin en önemli doğal güzelliklerinden Ali Kayası’na kazandırılan ve misafirlerini ağırlamaya başlayan turizm tesisi, ziyaretçilerinin büyük beğenisini kazanıyor. Özellikle hafta sonları ziyaretçi akınına uğrayan Ali Kayası Cam Teras ve Turizm Tesisleri, eşsiz manzarası ve atmosferiyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Sadece Kahramanmaraşlıların değil civar şehirlerden gelen vatandaşların da uğrak noktası haline gelen tesiste son düzenlemelerin de kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı