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Doğanşehir kara teslim oldu

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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı.
Doğanşehir kara teslim oldu mask
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Sabah saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış, ilçe merkeziyle rakımı yüksek bölgelerde yerini kar yağışına bıraktı.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, kar yağışının etkili olmasıyla gerekli tedbirleri aldıklarını belirterek, "Karla mücadele ekiplerimiz teyakkuz halinde. İlçede kapalı yolumuz yok." diye konuştu.

 
 

Kaynak: Anadolu Ajansı
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22 Ara 2023 - 13:49 Malatya- Gündem

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