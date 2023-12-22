Geceyi aydınlatan yangın

Olay, Adıyaman merkez Çamlıca köyünde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Halil Çavuş’a ait evde ilk belirlemelere göre elektrikten kaynaklı yangın çıktı. Yangını fark eden aile fertleri dışarı çıktı. Yangına ilk müdahaleyi yapan köylüler, 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulunarak itfaiye ekiplerine bilgi verdi.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede büyüyerek evi alev topuna çevirdi. Alevlerin geceyi aydınlattığı yangına müdahale sabaha kadar devam etti. Yangında ev tamamen yanarken, alevlerin başka evlere sıçraması önlendi.
Yangında ölen yada yaralanan olmazken, jandarma ekiplerinin soruşturması sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.