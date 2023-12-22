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Askerleri taşıyan araç devrildi

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Adıyaman’da, askerleri taşıyan aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 asker yaralandı.
Askerleri taşıyan araç devrildi mask
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Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Kömür beldesi yakınlarında meydana gelen bir yangın olayından dönen askerleri taşıyan araç, yağan kardan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada araçta bulunan R.E., A.D. ve E.K. isimli 3 asker yaralandı. Yaralı askerler, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu kazayı hafif sıyrıklarla atlattıkları öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Adıyaman, Adıyaman kaza, son dakika

22 Ara 2023 - 13:46 Adiyaman- Bölge

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