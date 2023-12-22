Askerleri taşıyan araç devrildi

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Kömür beldesi yakınlarında meydana gelen bir yangın olayından dönen askerleri taşıyan araç, yağan kardan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada araçta bulunan R.E., A.D. ve E.K. isimli 3 asker yaralandı. Yaralı askerler, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu kazayı hafif sıyrıklarla atlattıkları öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.