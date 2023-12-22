Komşu il beyaza büründü

Hava sıcaklıklarının gece saatlerinde eksilere düştüğü Adıyaman’ın Sincik ilçesinde kar yağışı başladı. Kar yağışıyla birlikte ilçe tamamen beyaza büründü. İlçe merkezinde kar kalınlığı 5 santime kadar ulaşırken kırsal bölgelerde ise kar kalınlığı 10 santimi buldu. Sabah saatlerinde evlerinden dışarıya çıkan Sincikliler kar manzarasıyla karşılaştı. Bazı araç sürücüleri yağan kar nedeniyle zor anlar yaşarken yolda kalan ağır tonajlı araçların yardımına ise iş makineleri yetişti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.