Alman Arkeolog’un fotoğraf arşivi teslim edildi

Alman Arkeolog Prof. Dr. Friedric Karl Dörner'in 1953-1970 yılları arasında Nemrut Dağı, Arsemia Ören Yeri ve Eski Kahta Kalesi başta olmak üzere çeşitli arkeolojik çalışmalar gerçekleştirdi. Dörner’in o dönem çektiği fotoğraflar Münster Üniversitesi Küçük Asya Araştırmalar Merkezi’nde yıllarca saklandı. Fotoğraf arşivi Almanya Gerda Henkel Vakfınca finanse edilerek dijitalleştirildi. Dijital arşiv Adıyaman Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne teslim edildi. Dijital fotoğraflar Adıyaman Müze Müdürlüğü’nde muhafaza edilecek. Dijital fotoğrafların teslimi için Adıyaman bir otelde program düzenlendi.

Programın açılışında konuşan Kültür ve Turizm Müdürü Abuzer Gelse, bu arşivin Kommagene araştırmalarına ışık tutacağını belirterek, “Alman Arkeolog Prof. Dr. Friedric Karl Dörner'in kentimizde gerçekleştirdiği çalışmalar, şehrimizin sahip olduğu kültürel mirasın ve hazinenin ortaya çıkarılmasında çok ciddi anlamda bir katkı sundu. 1987 yılında ülkemizde UNESCO tarafından dünya kültür mirası listesine alınan ilk yer Nemrut Dağı’dır. Karl Dörner’in 1953 ve 1970 yılları arasında 17 yılı içeren Adıyaman’da yapmış olduğu arkeolojik çalışmalara ait fotoğraflar var. Bu fotoğraf arşivi Kommagene araştırmalarına ayrı bir ışık tutacaktır” dedi.

Almanya Gerda Henkel Vakfı Başkan Yardımcısı Dilek Çobanoğlu ise, Karl Dörner ve vakfın çalışmalarından bahsederek, “Geçmişteki birlikteliğimizi gelecek nesiller ile de sağlayarak bu bağı daha da güçlendirmeyi diliyoruz. Dörner’in antik Türkiye’de yaptığı çalışmalarda ana ilgi alanı Hellenistik, Kommagene Krallığı olmuştur” dedi.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan ise konuşmasında, “Yukarı Mezopotamya ile Göksu Çayı arasında antik Kommagene bölgesinde gerek Nemrut’ta gerekse Arsemia’da yapmış olduğu araştırmalar ile uluslararası anlamda tanınan Alman Arkeolog Prof. Dr. Friedric Karl Dörner kendine has bir üslüp ve yayınlar ile Adıyaman’a arkeolojisine ve Kommagene’ye büyük hizmetler sunmuştur. Bu fotoğraf arşivi ile birlikte Adıyaman Müzesinin arşivi zenginleşecektir” diyerek Sofraz Tümülüsü’nde bulunun stel üzerindeki yazıtın çevirisini okudu.

Adıyaman Vali Osman Varol ise, Anadolu Coğrafyasının zengin bir medeniyete sahip olduğuna dikkat çekerek, “İlimiz adına önemli bir adım olan bilimsel birlikteliğin, bu güzel teslimat merasiminde bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Bulunduğumuz bu coğrafya insanoğlunun toplumsal yaşama başladığı en eski en önemli coğrafyalardan bir tanesidir. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, her köşesi bu medeniyetlerin eserleriyle dolu olan bir coğrafyadayız. Dünyada en erken dönemden beri arkeolojik çalışmaların yapıldığı birkaç coğrafyadan bir tanesinde bulunuyoruz. Tarihsel olarak medeniyetlerin hepsinden birazını özünde bulunduran eserler ortaya çıkmıştır. Alman Arkeolog Prof. Dr. Friedric Karl Dörner, profesyonel akademik kariyerinin büyük bölümünü bu bölgeye adamış, bu bölgenin bilinirliğinde önemli rolü olmuştur. Buradaki çalışmalarının yansıtıldığı fotoğraf arşivinin teslimi için buradayız. İnsanların oluşturduğu kültürel miras, sadece coğrafyaya değil tüm insanlığa aittir. Buradan istifade etmek, tüm insanlığa sunmak çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı