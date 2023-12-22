Yağış hayatı olumsuz etkiliyor

Tunceli’de başta Pülümür, Ovacık, Hozat ve Nazımiye ilçeleri olmak üzere kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle onlarca köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı ekipler, kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlatırken, Karayolları Şube Şefliğine bağlı ekipler de Tunceli-Pülümür-Erzincan ile Tunceli-Pertek-Elazığ karayollarında karla mücadele çalışması başlattı.
Kar yağışının etkisini sürdüreceği belirtilirken sürücü ve vatandaşların yağışa karşı tedbirli olmaları istendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.