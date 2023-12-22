- Bölge

Yağış hayatı olumsuz etkiliyor

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 Tunceli’de dün akşam saatlerinden itibaren etkili olmayan başlayan kar yağış nedeniyle, il genelinde onlarca köy yolu ulaşıma kapandı.
Yağış hayatı olumsuz etkiliyor mask
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Tunceli’de başta Pülümür, Ovacık, Hozat ve Nazımiye ilçeleri olmak üzere kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle onlarca köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı ekipler, kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlatırken, Karayolları Şube Şefliğine bağlı ekipler de Tunceli-Pülümür-Erzincan ile Tunceli-Pertek-Elazığ karayollarında karla mücadele çalışması başlattı.

Kar yağışının etkisini sürdüreceği belirtilirken sürücü ve vatandaşların yağışa karşı tedbirli olmaları istendi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Pülümür, Hozat, Ovacık, Tunceli, kar yağışı

22 Ara 2023 - 13:39 Tunceli- Bölge

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