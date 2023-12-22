- Bölge

Uyuşturucuya geçit yok!

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Elazığ polis ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan çalışmada, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Uyuşturucuya geçit yok! mask
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Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu çerçevede Elazığ’a gelen 2 farklı yolcu otobüsünde yapılan kontrollerde 99.15 gram kokain maddesi ve 115 gram metamfetemin maddesi ele geçirildi. Ayrıca Palu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasında, Van’dan Palu ilçesine gelen yolcu treni içerisinde yapılan kontrollerde de 24.20 gram eroin maddesi ele geçirildi. Çalışmalarda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanıldığı bildirildi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# uyuşturucu operasyonu, Elazığ, son dakika

22 Ara 2023 - 13:37 Elaziğ- Bölge

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