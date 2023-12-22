Yüksek kesimlerde kar etkisini gösteriyor

Malatya’da kırsal bölgelerde başlayan ve aralıklarla devam eden kar nedeniyle çevre beyaz örtüyle kaplandı. Akçadağ, Darende, Pütürge, Doğanyol ilçeleri başta olmak üzere bir çok noktada etkili olan kar yağışının hafta sonu da etkili olması beklenirken, yetkililer yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.
Trafikte de zaman zaman aksamaların meydana geldiği bölgelerde kara yolları ekiplerin ise çalışmaları sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.