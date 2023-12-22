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Yüksek kesimlerde kar etkisini gösteriyor

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Malatya’da kırsal bölgelerde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı cadde ve sokaklar ile parkları beyaza bürüdü.
Yüksek kesimlerde kar etkisini gösteriyor mask
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Malatya’da kırsal bölgelerde başlayan ve aralıklarla devam eden kar nedeniyle çevre beyaz örtüyle kaplandı. Akçadağ, Darende, Pütürge, Doğanyol ilçeleri başta olmak üzere bir çok noktada etkili olan kar yağışının hafta sonu da etkili olması beklenirken, yetkililer yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Trafikte de zaman zaman aksamaların meydana geldiği bölgelerde kara yolları ekiplerin ise çalışmaları sürüyor.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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22 Ara 2023 - 12:20 Malatya- Gündem

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