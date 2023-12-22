Malatyaspor maçının hakemi belli oldu

BAL'da mücadele eden Kayseri ekiplerinden Hacılar Erciyesspor sahasında grup lideri Yozgat Bozokspor'u konuk edecek. Develigücü ise Bingöl deplasmanında puan arayacak. Bölgesel Amatör Lig 11. hafta maçları 24 Aralık 2023 Pazar günü oynanacak. 12 Bingölspor'un BAY olarak geçeceği haftada Hacılar Erciyesspor sahasında grup lideri Yozgat Bozokspor'u konuk edecek. Develigücü ise deplasmanda Bingöl Gençspor'un konuğu olacak. Malatyaspor'un sahasında 3 puan kovalayacağı haftanın programında tüm müsabakalar saat 13:00’te başlayacak. Bölgesel Amatör Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler de açıklandı. TFF'den yapılan açıklamaya göre Hacılar Erciyesspor-Yozgat Bozokspor maçını Kahramanmaraş bölgesi hakemlerinden Hasan Uyduran yönetecek. Bu maçta yardımcı hakem olarak Mustafa Sert ve Ali Rıza Güçlü görev yapacak.
11. haftada oynanacak maçlar ve maçları yönetecek hakemler ise şu şekilde:
Hacılar Erciyesspor - Yozgat Bozokspor : Hasan Uyduran
Malatyaspor - Dersimspor : Emir Can Karaçalı
Erzincan Ulalarspor - Rüstempaşaspor : İrfan Çağrı Baş
Bingöl Gençspor - Develigücü : Zuhal Çınar Aksaray Gençlikspor-Kangal Termikspor : Furkan Kütükoğlu
12 Bingölspor BAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.