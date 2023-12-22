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Adaylık için son viraj!

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon, Ordu, Gaziantep ve Malatya teşkilat üyeleriyle bir araya geldi.
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerine yönelik aday belirleme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün AK Parti Genel Merkezi'nde Trabzon, Ordu, Gaziantep ve Malatya teşkilat üyeleriyle bir araya geldi. Erdoğan, teşkilat üyelerine “kimi belediye başkanı adayı görmek istediklerini' sorarken teşkilatlara “sahada olun ve çalışma” uyarısında bulundu.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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22 Ara 2023 - 12:09 Malatya- Gündem

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