Malatya esnafına müjde!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca deprem bölgesini yeniden ayağa kaldırmak adına başlatılan Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında ilk temel, Malatya'nın kalbi olan tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda atıldı. Buna göre, Bakırcılar Çarşısı'nın ilk etabında 293 dükkân ve 165 araçlık kapalı otopark inşa edilecek.

İLK ADIMI MALATYA'DA BAŞLADI

Asrın felaketinden etkilenen iller arasında şehir merkezlerinde yerinden dönüşüm ve meydan projelerinin yapımının ilk adımı Malatya'da başladı. Toplam 250 bin metrekare alanda kurulacak olan Bakırcılar Çarşısı'nın ilk etabında 7 bin 600 metrekare alanda, 293 dükkân ve 165 araçlık kapalı otopark inşa edilecek.

ŞEHİR MERKEZİNDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Malatya şehir merkezi yerin 26 metre derinliğine kadar sulu zemin mevcut. Sulu zemin olan bölgede yapılacak iş yeri, ofis ve konutların temelinin atılmasından önce Büyükşehir Belediyesince alanda fore kazık çakılması işlemi devam ediyor. 220 dönümlük şehir merkezindeki 20 bin civarında iş yerinin yıkıldığı, bazılarında ise ağır hasar aldığı şehir merkezinde yapımına başlanan iş yeri, ofis ve konutlar için Emlak Konut ve Malatya Büyükşehir Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor.

“ÖNÜMÜZDEKİ SENE İŞ YERLERİ TESLİM EDİLECEK”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada,

"Fuzuli Caddesi, Saray Mahallesi, Beşkonaklar'ın olduğu bölgeden Kernek Meydanı'na kadar olan kısım, Sivas Caddesi'ne kadar olan kısım, Akpınar dediğimiz merkez ile batıda Niyazi Mısri, Emeksiz ve İnönü caddelerinin de bu kapsam içerisinde Emlak Konut ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının nezaretinde yapılması noktasındaki fikrimizi ve düşüncelerimizi ifade ettik. Şu anda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız da bu konuda yoğun bir çalışma içerisinde. Bu saydığımız alanlarda da yine bu merkezdeki ticari iş yerlerinde olduğu gibi yaklaşık 15 bin konutun yapılması, 10 bine yakın da iş yerinin yapılması fikrini benimsediler. Şu anda bunun altyapı çalışmaları yürütülüyor. İnşallah kısa zamanda bitirilecek. Önümüzdeki sene içerisinde inşallah iş yerlerimiz ve konutlarımız hak sahiplerine dağıtılacak"

ifadelerini kullandı.

2 BİN 260 BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN İNŞASI DEVAM EDİYOR

Ayrıca Emlak Konut GYO A.Ş. tarafından hazırlanan videoda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen projede, toplamda 2 bin 260 bağımsız bölümün inşa edilmesi planlanıyor. Buna göre yapılan açıklamada,

"Malatya'daki depremzedelere destek olmak ve onları güvenli yuvalarına ve iş yerlerine kavuşturmak amacıyla, 204 konut ve 2 bin 56 dükkanın inşası aralıksız sürmektedir"

denildi.