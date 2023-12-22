22 Aralık 2023 Malatya’da nöbetçi eczaneler

22 Aralık 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
KÜBRA BAKAN ECZANESİ - MERKEZ
Çevre Yolu Üzeri Matim Karşısı Barbaros İlköğretim Yanı Akpınar Mah. No:123/A
Tel: 04223227648.
DUYGU ECZANESİ - BATTALGAZİ
Çöşnük Mahallesi Atabey Sokak No 8/2A Battalgazi İlçe Sağlık Müdürlüğü Yanı.
04223711268.
KENT ECZANESİ - YEŞİLYURT
Turgut Özal Bulvarı Yeni Devlet Hastanesi Karşısı.
04225041800.
BEYZA NUR ECZANESİ - YEŞİLYURT
Fahri Kayahan Çarşı Market Dönüşü İkizkule Total Benzinlik Çaprazı
04225040828.
ATALAN ECZANESİ - BATTALGAZİ
Benzinlik Caddesi, Petrol Ofisi Devamı Eskimalatya
05343370444.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.