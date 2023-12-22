- Sağlık

22 Aralık 2023 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 22 Aralık 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi? gibi sorularının yanıtını sizler için araştırdık. 22 Aralık 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
22 Aralık 2023 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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22 Aralık 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

KÜBRA BAKAN ECZANESİ - MERKEZ

 Çevre Yolu Üzeri Matim Karşısı Barbaros İlköğretim Yanı Akpınar Mah. No:123/A

Tel: 04223227648.

DUYGU ECZANESİ - BATTALGAZİ

 Çöşnük Mahallesi Atabey Sokak No 8/2A Battalgazi İlçe Sağlık Müdürlüğü Yanı.

 04223711268.

KENT ECZANESİ - YEŞİLYURT

 Turgut Özal Bulvarı Yeni Devlet Hastanesi Karşısı.

 04225041800.

BEYZA NUR ECZANESİ - YEŞİLYURT

 Fahri Kayahan Çarşı Market Dönüşü İkizkule Total Benzinlik Çaprazı

 04225040828.

ATALAN ECZANESİ - BATTALGAZİ

 Benzinlik Caddesi, Petrol Ofisi Devamı Eskimalatya

 05343370444.

 
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22 Ara 2023 - 11:41 Malatya- Sağlık

Muhabir  Recep Bağdat

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