Deprem bölgesi yeniden büyük deprem yaşar mı? Uzmanlar son depremleri değerlendirdi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin etkilediği deprem bölgesinden sarsıntılar sürüyor. Son olarak az önce bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre, saat 21.24’te Hatay Üçgedik merkezli 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.4 kilometre olarak verildi.

“ANA DEPREMİNİ 6 ŞUBAT’TA YAŞADI”

Konuyla ilgili yorumda bulunan Deprem Araştırmacısı Baturhan Öğüt,

“Sevgili dostlar Hatay ilimiz tıpkı 11 il gibi ana depremini 6 Şubat’ta yaşadı. 6 Şubat’ta Amik Ovası ve Samandağ’ı kesen Doğu Anadolu Fay Zonu’nun bir segmenti olan Amanos Segmenti 6 Şubat’ta 7,8, Antakya Fayı 20 Şubat 6,4'lük depremle kırıldı(yırtıldı). Ölüdeniz Fay Zonu’nun en kuzeyde kalan parçası Nurdağı Segmenti 6 Şubat 04.17'de kırılmaya başlayınca deprem Doğu Anadolu Fay Zonu’na sıçrayarak Çelikhan'dan Kırıkhan’a kadar 429 kilometre uzunlukta fayı kırıp(yırtılma) 7,8 büyüklüğündeki depremi oluşturunca rahatladı (stresi boşalttı)”

ifadelerine yer verdi.

“HATAY, ANTEP, KİLİS, OSMANİYE, ADANA, URFA’DA SARSINTI OLABİLİR”

Stres transferi olan fay parçalarını “Yesemek’in kuzey uç kısmı” ve “Afrin Fay Zonu’nun güney parçası” şeklinde açıklayan Öğüt,

“Güney Afrin fayının geometrisine, atım yönüne, eğimine baktığımız zaman doğrudan sismik yayılımı Suriye ve Lübnan’ın kuzeyine yapacak. Hatay, Antep, Kilis, Osmaniye, Adana, Urfa’da fazla yıkıcı etkiye sahip olmadan sarsınım yapacak. Ayrıca kuzey Afrin fayına stres transferi olmadı. Yesemek Fayı bir-çok parçadan oluştuğu için tek seferde komple kırılamaz, kırılması için gerekli basıncı oluşturacak herhangi bir etken durum yoktur. Bu durumu göz önüne aldığımız zaman Hatay ve çevre illeri çok büyük ölçü de etkileyecek tıpkı 6 Şubat depremleri gibi depremler söz konusu değildir. Hatay’ın genel olarak tarihi ana depremlerini oluşturan Amanos Segmenti 6 Şubat’ta kırılmıştır. Endişeye gerek yok”

sözlerine yer verdi.

“YIRTILAN FAY ÜZERİNDE ÖNCÜ DEPREM OLMAZ”

Maden Jeolojisi Yer Bilimleri ve Deprem Uzmanı Serkan İçelli ise konuya ilişkin şunları söyledi:

“6 Şubat’ta yırtılan Amanos Segmenti’nin güneybatı uzantısı rahatlamaya devam ediyor. Herhangi bir stres aktarması değil, yırtılan kısmın rahatlaması, yerleşmesi olarak tanımlanabilecek 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Bu ve biraz daha büyük (5,0/5,5) magnitüdler olağandır. Yırtılan fay üzerinde öncü deprem olmaz, bir alt büyüklüğe kadar artçılar olur.”