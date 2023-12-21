3 yıl sonra yeniden Kadıköy’de olacaklar

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak. Bu maçta sarı-kırmızılı taraftarlar, deplasman tribünündeki yerini alacak. İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda derbide 2 bin 79 Galatasaray taraftarı, Ülker Stadyumu'nda maçı takip edecek.
3 YIL SONRA KADIKÖY'DE OLACAK
Galatasaray taraftarı, Kadıköy'de en son 2019-2020 sezonunda 23 Şubat 2020 tarihinde Süper Lig'in 23. haftasında oynanan derbide takımının yanındaydı. O mücadeleden 3-1'lik skorla galip ayrılan sarı-kırmızılılar, sarı-lacivertlileri 20 yıl sonra sahasında mağlup etmişti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.