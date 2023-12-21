A Milliler yerini korudu

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan aralık ayı dünya sıralamasında, A Milli Futbol takımı 37. basamakta yer aldı. Ekim ve kasım aylarındaki sıralamada 5 basamak yükseliş gösteren milliler, aralık ayında da 37. sıradaki yerini korudu.

Ay-yıldızlıların, 2024 Avrupa Şampiyonası finallerinde aynı grupta bulunduğu Portekiz 7., Çekya ise 39. sırada yer aldı.

FIFA'nın resmi internet sitesinde yayımlanan sıralamada ilk 10 basamakta herhangi değişiklik olmazken, 2022 FIFA Dünya Kupası şampiyonu Arjantin bin 855 puanla birinci, Fransa bin 845 puanla ikinci, İngiltere bin 800 puanla üçüncü, Belçika bin 798 puanla dördüncü, bin 784 puanlı Brezilya da beşinci sıradaki yerini korudu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı