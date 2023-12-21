Fenerbahçe, Galatasaray derbisi hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında deplasmanda Kayserispor’u 4-3 mağlup ederek yoluna devam eden Fenerbahçe, 18. haftada evinde karşılaşacağı Galatasaray derbisi hazırlıklarına ara vermeden başladı. Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idmanı sarı-lacivertli futbolcular, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.
Kayserispor maçında ilk 11’de görev alan futbolcular antrenmanı salonda yapılan rejenerasyon çalışmasıyla noktaladı.
Fenerbahçe, Galatasaray derbisi hazırlıklarına yarın 16.00’da yapacağı çalışmayla devam edecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.