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Galatasaray, Fenerbahçe derbisi hazırlıklarına başladı

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı derbinin hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Galatasaray, Fenerbahçe derbisi hazırlıklarına başladı mask
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Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, koşu ve topa sahip olma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla Fenerbahçe derbisi hazırlıklarını sürdürecek.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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21 Ara 2023 - 22:02 - Spor

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