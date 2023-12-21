Galatasaray, Fenerbahçe derbisi hazırlıklarına başladı

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, koşu ve topa sahip olma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla Fenerbahçe derbisi hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı