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Sivas dikkat!

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ÇEDAŞ elektrik tarafından Sivas’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. ÇEDAŞ elektrik Sivas’ta bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.
Sivas dikkat! mask
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ÇEDAŞ elektrik, Sivas’ın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:

“Yarın 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Yıldızeli ilçesine bağlı Yassıkara bölgelerine,

Yarın 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Yıldızeli ilçesine bağlı Arkazlar Çiftliği, Kızılköy, Avcıpınar, Dervişin Ağılı, Ilıca Köyü, Çamlıbel bölgelerine,

Yarın 09.30 ila 15.30 saatleri arasında Gemerek ilçesine bağlı İnkışla Köyü, Bağlarbaşı, Bahçelievler bölgelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Ulaş ilçesine bağlı Kayapınar bölgelerine, 

Yarın 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Gürün ilçesine bağlı Yelken Köy bölgelerine” elektrik enerjisi verilmeyecek.

 
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21 Ara 2023 - 21:49 Sivas- Gündem

Muhabir  Besime Güner

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