Sivas dikkat!

ÇEDAŞ elektrik, Sivas’ın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:
“Yarın 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Yıldızeli ilçesine bağlı Yassıkara bölgelerine,
Yarın 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Yıldızeli ilçesine bağlı Arkazlar Çiftliği, Kızılköy, Avcıpınar, Dervişin Ağılı, Ilıca Köyü, Çamlıbel bölgelerine,
Yarın 09.30 ila 15.30 saatleri arasında Gemerek ilçesine bağlı İnkışla Köyü, Bağlarbaşı, Bahçelievler bölgelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Ulaş ilçesine bağlı Kayapınar bölgelerine,
Yarın 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Gürün ilçesine bağlı Yelken Köy bölgelerine” elektrik enerjisi verilmeyecek.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.