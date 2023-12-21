Son Dakika! Deprem bölgesinde 4.1 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin etkilediği deprem bölgesinden sarsıntılar sürüyor. Son olarak az önce bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre, saat 21.24’te Hatay Üçgedik merkezli 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 5.4 kilometre olarak verilirken Deprem Araştırmacısı Baturhan Öğüt, “Sığ bir deprem olduğu için geniş alan da hissedilen bu deprem tetiklenmiş bağımsız bir depremdir” ifadesinde bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi