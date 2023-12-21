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Depremde zarar görmüştü, onarılmaya başlandı

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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 6 Şubat depremleri sonrasında zarar gören ve yıkılan Ulu Camii’nin minaresi tekrardan yapılmaya başlandı.
Depremde zarar görmüştü, onarılmaya başlandı mask
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6 Şubat’ta merkez üstü Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler sonrasında, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde de birçok tarihi yapı zarar gördü. Kesin tarihi bilinmemekle birlikte 17. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Siverek Ulu Camii minaresi de bu depremde zarar gören tarihi yapılar arasında yer aldı.

Depremden yaklaşık 10 ay sonra Ulu Camii minaresini aslına uygun bir şekilde onarma çalışmaları başladı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Şanlıurfa, Siverek, son dakika, Siverek Ulu Camii

21 Ara 2023 - 21:38 Şanliurfa- Bölge

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