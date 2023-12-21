Depremde zarar görmüştü, onarılmaya başlandı

6 Şubat’ta merkez üstü Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler sonrasında, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde de birçok tarihi yapı zarar gördü. Kesin tarihi bilinmemekle birlikte 17. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Siverek Ulu Camii minaresi de bu depremde zarar gören tarihi yapılar arasında yer aldı.
Depremden yaklaşık 10 ay sonra Ulu Camii minaresini aslına uygun bir şekilde onarma çalışmaları başladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.