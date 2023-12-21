Gözü yaşlı depremzede ailelerin umutlu bekleyişi sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde binlerce insan vefat etmiş ve çok sayıda vatandaştan da asrın felaketinin ardından haber alınamamıştı. Yakınlarından aylardır haber alamayan vatandaşlar, Deprem Mağdurları ve Kayıp Yakınlarıyla Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen basın açıklamasında bir araya geldi. Gözyaşları içerisinde yardım isteyen vatandaşlar, umutla yakınlarından gelecek haberi bekliyor.

“YALVARIYORUZ, NE OLURSUNUZ BU ACIMIZI DİNDİRİN”

Depremde annesini ve babasını kaybeden kız kardeşi Merve Ateş'ten gelecek haberi aylardır bekleyen İlknur Karaca, “Acımız çok büyük. Annemi, babamı kaybettim. Sağ çıkan kardeşimi, ölü ya da diri istiyorum. Bari bir mezarı olsun” dedi.

“BİRÇOK ANNE VAR BENİM GİBİ YANIYORUZ, DAYANAMIYORUZ”

Kahramanmaraş'ta bulunan Ebrar sitesinde yaşayan kızından haber alamayan Fadime Gökçen de, “Geceler zindan, gündüzler zindan oldu. Kapılarda bekliyoruz, duvarları yumrukluyoruz. Lütfen bir birim kurulsun ve bizim çocuklarımız bulunsun. Birçok anne var benim gibi yanıyoruz, dayanamıyoruz. Lütfen bize birileri yardım etsin, sesimizi duysun” ifadelerini kullandı.

“HAYATTA KİMSEM KALMADI, LÜTFEN SESİMİZİ DUYUN”

Asrın felaketinde 7 yakını kaybeden ve kızından aylardır haber alamayan Sevim Şen, gözyaşları içerisinde “Hayatta kimsem kalmadı, lütfen sesimizi duyun. Artık dayanamıyoruz” dedi.