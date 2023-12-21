Malatyalı Vekil, Adliye binasını Meclise taşıdı “En azından duruşmalar tek çatı altında toplansın”

Adalet Bakanlığının 2024 yılı Bütçesi ve 2022 Yılı Kesin Hesabı, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Burada yapılan bütçe görüşmelerinde söz alan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan bazı taleplerde bulundu.

“KOSGEB KREDİLERİNDEN AVUKATLARIMIZ DA YARARLANSIN”

MHP’li Vekil Fendoğlu, şunları söyledi:

“Sayın Adalet Bakanım, Malatya'da 6 Şubat depreminden sonra avukatlarımız zor şartlarda mesleklerini yürütmektedirler. Bu süreçte ekonomik olarak destek olması için deprem bölgesinde esnaflarımıza verilen KOSGEB kredilerinden avukatlarımızın da yararlanmasını, depremde ağır hasar alıp devamında yıkımı gerçekleştirilen Malatya adliye binasının yapımının hızlandırılması amacıyla mevcut bütçeye ek ödenek tanımlayarak adliye binamızın bir an önce bitirilmesini, ayrıca yeni adliye binasının inşaatı bitene kadar Malatya’da bulunan ve 7 farklı binada hizmete devam eden adli hizmetlerin, en azından duruşmaların yapıldığı binaların Yeşilyurt Belediyesinin yeni hizmet binasında tek çatı altında toplanmasını Malatyalı hemşerilerim adına Bakanlığınızdan talep ediyorum.”

Kaynak: Haber Merkezi