AK Parti’nin Malatya adayı belli oldu mu?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde gerçekleştirilen temayül yoklaması sonrası açıklamalarda bulundu. Çelik, “Şu ana kadar 10 ilde çalışmalar tamamlandı. Ankara, Adana, İzmir, İstanbul, Balıkesir, Samsun, Bursa, Sakarya, Gaziantep, Malatya ve Trabzon görüşmeleri yapıldı” dedi.

Türkiye’deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlerde Malatya’da zorlu bir sürecin olacağı tahmin ediliyor. Sandıkta seçmenin oylarına bırakılacak isimlerin bildirilmesi için geri sayım başladı.

MALATYA’DA ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 31 Mart 2024 yerel seçimlere ilişkin bazı açıklamalar yaptı. Çelik,

“Sayın Cumhurbaşkanımızın illerle istişaresi devam ediyor. Bugün de 4 ilde istişare tamamlanmış olacak. Şimdiye kadar Ankara, Adana, İzmir, İstanbul, Balıkesir, Samsun, Bursa, Sakarya, Denizli, Kayseri, Kocaeli, Ordu, Gaziantep, Malatya ve Trabzon görüşmeleri bugüne kadar tamamlanmış oldu. Aynı şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızın takvimine bağlı olarak diğer illerle de önümüzdeki günlerde çalışmalar devam edecek”

sözlerine yer verdi.

NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik,

“Teşkilatlarımız güçlü bir şekilde seçimlere hazırlanıyor. Cumhur İttifakı’nın birlik ve beraberliğini koruyacak şekilde temaslar sürüyor. Takvimde bir esneme olabilir. Açıklama ile ilgili bir revizyon yapabiliriz”

ifadelerini kullandı.

TEMAYÜLDEN HANGİ İSİM ÇIKTI?

Kasım ayında çok sayıda partili tarafından yapılan temayül yoklamasının açıklanması beklenirken, kulislere göre temayül yoklamasında “Malatya’nın ablası" olarak tabir edilen Öznur Çalık’ın isminin çıktığı dile getiriliyor. Çalık’ın aktif olarak siyasette olmamasına rağmen yaklaşık yüzde 84 civarında partilinin oyunu aldığı ileri sürülürken, partililerin Öznur Çalık demesinin sebebi ise başarılı siyasi geçmişinden kaynakladığı dile getiriliyor. Mevcut Başkan Selahattin Gürkan da Büyükşehir için anılan isimlerden biri. Gürkan, 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde Büyükşehir Belediyesi koltuğuna oturmuştu.