Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

“25 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Muhammed Furkan Deniz’in taziye adresi: Tandoğan Mahallesi, Çekirdek Sokak, No: 9, Battalgazi.
86 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Raife Artaç’ın taziye adresi: Gazi Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, No:163/2, Yeşilyurt.
81 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Zeliha Ercan’ın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Tasasız Sokak, No: 43, Yeşilyurt.
42 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen İlhan Uludağ’ın taziye adresi: Kömüşhan Mahallesi, Yazıhan.
75 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Meliha Erkuş’un taziye adresi: Paşaköşkü Mahallesi, İsmet Paşa Caddesi, Cumhuriyet Apartmanı, No: 1/2, Battalgazi.
86 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Refika Coşkun’un taziye adresi: Merkez Beydağı Mahallesi, Sofra Sokak, Ayışığı Evleri No: 3/3/23, Battalgazi.
20 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hüseyin Kartal’ın taziye adresi: Çamurlu Mahallesi, Nursi Sokak, Battalgazi.
44 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Yusuf Taha’nın taziye adresi: (-)
82 yaşında vefat eden ve Orduzu Mahallesi Mezarlığına defnedilen Hikmet Nalçacı’nın taziye adresi: Fırat Mahallesi, Zencefil Sokak, No: 4/5, Battalgazi.
74 yaşında vefat eden ve Şahnahan Mahallesi Mezarlığına defnedilen Emine Gürbüz’ün taziye adresi: Şahnahan Mahallesi, Yeşilyurt.
83 yaşında vefat eden ve Poskıran Mahallesi Mezarlığına defnedilen Fatma Gönültaş’ın taziye adresi: Poskıran Mahallesi, Pütürge.
78 yaşında vefat eden ve Eğin Mahallesi Mezarlığına defnedilen Gülsüm Doğan’ın taziye adresi: Eğin Mahallesi, Akçadağ.
105 yaşında vefat eden ve Sürgü Mahallesi Mezarlığına defnedilen Hüseyin Yiğit’in taziye adresi: Sürgü Mahallesi, Doğanşehir.
0 yaşında vefat eden ve Gökçe Mahallesi Doğanyol Mezarlığına defnedilen Bebek Umut’un taziye adresi: (-).”
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.