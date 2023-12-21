- Eğitim

Doğanşehir'de "Okumaya Hoş Geldin Projesi"

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Doğanşehir Fen Lisesi öğrencileri, "Okumaya Hoş Geldin Projesi" kapsamında okulları ziyaret ederek okuma-yazmayı yeni öğrenen 307 çocuğa okuma seti dağıtarak onlara moral verdi. Doğanşehir Fen Lisesinden bu eğitim öğretim yılında mezun olacak öğrenciler ve öğretmenleri, okula yeni başlayan çocuklarla buluştu.
Doğanşehir'de "Okumaya Hoş Geldin Projesi" mask
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Doğanşehir Fen Lisesi öğrencileri, "Okumaya Hoş Geldin Projesi" kapsamında okulları ziyaret ederek okuma-yazmayı yeni öğrenen 307 çocuğa okuma seti dağıtarak onlara moral verdi. Doğanşehir Fen Lisesinden bu eğitim öğretim yılında mezun olacak öğrenciler ve öğretmenleri, okula yeni başlayan çocuklarla buluştu.

Bu kapsamda çeşitli okullardaki birinci sınıf öğrencilerini ziyaret eden Doğanşehir Fen Lisesi öğretmen ve öğrencileri, okumaya geçen 307 öğrenciye okuma seti dağıttı. Yapılan etkinlik ile ilkokula yeni başlayan çocuklar okumaya özendirildi.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı
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21 Ara 2023 - 16:52 Malatya- Eğitim

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