- Asayiş

Malatya'da korkunç kaza

ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı. Verilen bilgilere göre Malatya istikametinden Adıyaman'ın Gölbaşı istikametine giden Abuzer Orhan idaresindeki 02 164 plakalı otomobil, 48’inci kilometrede sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.
Malatya'da korkunç kaza mask
Malatya'da korkunç kaza
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Yaşanan kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Yavuz Kartal yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Doğanşehir Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Kaza ile ilgili incelemelerin ise devam ettiği bilgisi verildi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# doğanşehir, Doğanşehir kaza, trafik kazası, son dakika, malatya, malatya haber, malatya son dakika

21 Ara 2023 - 16:45 Malatya- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL