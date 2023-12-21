Malatya'da korkunç kaza

Yaşanan kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Yavuz Kartal yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Doğanşehir Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Kaza ile ilgili incelemelerin ise devam ettiği bilgisi verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı