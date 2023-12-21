21 Ara 2023 - 16:44 - Asayiş

Elektronik kaçakçılarına bir darbe daha

Malatya Kaçakçılık ve Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce ortak bir operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalarda doğu illerinden getirildiği tespit edilen çok sayıda elektronik eşya ele geçirildi. A.M ve O.K.K. isimli şahısların işyerlerinde yapılan arama sonucu ele geçirilen cihaz ve aksesuarlara el konuldu.