Elektronik kaçakçılarına bir darbe daha

Doğu illerinden kaçak cep telefonu ve cep telefonu aksesuarlarını getirerek ilimizde piyasaya sürdükleri tespit edilen A.M. ve O.K.K. isimli şahısların işyerlerinde yapılan aramalarda; 44 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu, 10 adet gümrük kaçağı tuşlu cep telefonu, 3 adet akıllı kol saati, 16 adet kablosuz kulaklık, 129 adet muhtelif cep telefonu aksesuarı ele geçirildi. Şüpheli şahıslara ise 5607 SKM suçundan yasal işlem yapıldığı bilgisi verildi.
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.