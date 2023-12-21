- Asayiş

Elektronik kaçakçılarına bir darbe daha

ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya Kaçakçılık ve Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce ortak bir operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalarda doğu illerinden getirildiği tespit edilen çok sayıda elektronik eşya ele geçirildi. A.M ve O.K.K. isimli şahısların işyerlerinde yapılan arama sonucu ele geçirilen cihaz ve aksesuarlara el konuldu.
Elektronik kaçakçılarına bir darbe daha mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Doğu illerinden kaçak cep telefonu ve cep telefonu aksesuarlarını getirerek ilimizde piyasaya sürdükleri tespit edilen A.M. ve O.K.K. isimli şahısların işyerlerinde yapılan aramalarda; 44 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu, 10 adet gümrük kaçağı tuşlu cep telefonu, 3 adet akıllı kol saati, 16 adet kablosuz kulaklık, 129 adet muhtelif cep telefonu aksesuarı ele geçirildi. Şüpheli şahıslara ise 5607 SKM suçundan yasal işlem yapıldığı bilgisi verildi.

 

Kaynak: BÜLTEN
# malatya kaçakçılık, malatya, malatya haber, malatya son dakika, son dakika, kaçakçılık operasyonu

21 Ara 2023 - 16:44 Malatya- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL