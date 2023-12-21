Meteorolojiden 10 ile kuvvetli ve yoğun kar yağışı uyarı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yarın sabah saatlerinden itibaren görülecek olan yağışların yer yer çok kuvvetli ve bazı bölgelerde kuvvetli olarak görüleceğini açıklayarak uyarılarda bulundu. İşte ayrıntılar…

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan açıklamada Bingöl, Şırnak, Siirt, Diyarbakır, Adıyaman, Batman, Muş, Van, Bitlis, Mardin’de yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağışların görüleceğini ve kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel su baskını, ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi ve yüksek kesimlerde tipi ile buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.

Genel Müdürlüğün yapmış olduğu açıklama ise şu şekilde:

“Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren doğu bölgelerde görülecek yağışların, Bingöl, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Diyarbakır, Adıyaman ve Batman’ın kuzey, Muş ve Van’ın güney, Bitlis’in güney ve batı, Mardin’in doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Şırnak’ın doğusu ile Hakkari çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor. Cumartesi (23.12.2023) günü gece saatlerine kadar etkili ve genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, 1200 m üzeri rakımlı kesimlerde yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar şeklinde olması beklenen kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel su baskını, ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi ve yüksek kesimlerde tipi ile buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”