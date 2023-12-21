Tarihe yapılan ayıp bakın nasıl kapatıldı

Sivas'ta, 1271 yılında İlhanlı Veziri Sahip Şemseddin Mehmet Cüveyni tarafından yaptırılan ve kentin simge eserlerinden biri olan Çifte Minareli Medrese'ye sprey boyayla yazılar yazılıp, zarar verildi. Tarih severleri bir hayli üzen bu durum sonrasında yapılan incelemenin ardından tarihi yapıya zarar veren 4 kişi yakalanarak haklarında '2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan işlem başlatıldı. Yetkililer tarafından görüntü kirliliğinin önüne geçilebilmek için yazılar brandayla geçici olarak kapatıldı.

"YAZIYI SİLSİNLER"

Esnaf Resmi Yaşar, çok uyarılarda bulunduğunu dile getirerek “Hiç güzel bir şey değil. Söylüyorum beni dinlemiyorlar. Gerçekten kaç kere uyardım, dedim yasak çıkmayın. Kaç kere gençlere söyledim, bazıları bana uydu. Beni dinledi, çıktı gittiler. O gün akşama doğru gençler geldiler yazılar yazdılar gittiler. Benim haberim yoktu. Ama haberim olsaydı izin vermezdim. Branda örtmek çözüm olmadı. Ceza alsınlar. Onlara ders olsun. Niye böyle yaptılar. Bizim eserlerimize herkes geliyor, geziyor ne güzel. Ama niye böyle yapıyorlar bende anlamıyorum. Benim istediğim brandayı kaldırıp silsinler. Güzel bir şey olsun” ifadeleri kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı