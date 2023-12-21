“Kale’yi turizm ilçesi yapmayı hedefliyoruz”

AK Parti Malatya Kale Belediye Başkan Aday Adayı Gülhan Kırıcı Bayındır, BUSABAH Medya’ya bir ziyaret gerçekleştirerek, seçildiği taktirde yapmayı hedeflediği projeler hakkında bilgi verdi.

Kale ve Malatya’yı ayağa kaldırabilecek çok güzel projeleri olduğunu kaydeden Gülhan Kırıcı Bayındır, aslen Kaleli olduğunu ve hizmet etme amacı ile bu yola çıktıklarının altını çizdi.

“BENİ ÇOK MUTLU ETTİ”

Bir kadın olarak Kale’ye dokunmak istediğini söyleyen Bayındır, “Kale benim kendi ilçem. Oraya neler yapabiliriz noktasında iş adamları ve girişim grupları ile istişarelerimiz oldu. Kale’nin İzollu Derneği var onların desteği ve öngörüsü ile bu yola çıktık. Kale çok güzel bir ilçemiz. Örneğin Aydın’ın yanındaki ilçelerin hepsi turizm ilçesidir. Biz de Kale ilçesini bir turizm ilçesi yapmayı hedefliyoruz. Kale Malatya’yı kalkındırabilecek bir ilçemiz. Çok güzel projelerimiz var. O projelerimizi olgunlaştırırsak kadınlarımıza dokunabilirsek ne mutlu bize. Biz İl Kadın Kolları Başkanımız ile birlikte Kale’ye bir ziyaretimiz oldu. Oradaki kadınlardaki o öz güven beni çok mutlu etti. Beni desteklediler. Onlarla beraber Kale’yi daha güzel yerlere getirmeye çalışacağız” şeklinde konuştu.

“ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA ÇALIŞACAĞIZ”

Amaçlarının hizmet etmek olduğunu dile getiren Bayındır, “Kale için olgunlaştırabileceğimiz çok güzel projelerimiz var. Tabi şu an deprem bölgesindeyiz. Deprem anında Kale ilçemize göçler oldu. Bu yükü hafifletebilmek, göç eden kişilere yardımcı olabilmek, bazı sıkıntılarımız var yol sıkıntıları var biz bu noktada elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Bir kadın olarak Kale’ye, dokunmak istiyoruz. Biz anneyiz, iş kadınıyız ve her yerdeyiz. Amacımız hizmet etmek, AK Parti ve teşkilatının ve iş insanlarının desteği ile bu yolda muvaffak olacağıma inanıyorum” ifadelerine yer verdi.