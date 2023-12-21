“Yeniden inşa çok daha kolay olacak”

Göreve geldiklerinde Malatya’nın en büyük sorununun trafik sorunu olduğunu söyleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya’da yapılan yol çalışmalarının ardından, Malatya’nın yeniden inşa edilmesinin çok daha rahat bir şekilde gerçekleştirileceğini dile getirdi.
“YOL MEDENİYETTİR”
Malatya’nın trafik sorununu çözmek adına kuşak yolları ve bulvar açma çalışmaları yaptıklarını ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan,
“Sayın Cumhurbaşkanımız ‘Yol medeniyettir’ diyor. Hakikaten de yol medeniyettir. Malatya tek aks üzerine hapsedilmiş ve trafik sorunu en üst seviyeye ulaşmıştı. Hem güvenli seyahat etme anlamında hem emniyet anlamında hem de zamanında ilgili yere ulaşma anlamında çok büyük sıkıntılar yaşanılıyordu. 2019 yılında göreve geldiğimizde Malatya’nın en önemli sorunu, trafik sorunuydu. Biz bu trafik sorununun çözülmesi noktasında Kuzey Çevre Yolu, Kuzey Kuşak Yolu, Anayurt Bulvarı, Güney Kuşak Yolu, Alp Er Tunga Bulvarı, Danişment Gazi Bulvarı ve Güldal Akşit Bulvarı’nın planlamalarını yaptık. Malatya tarihinin çok daha ötesinde yeni yollar ihdas ettik. Kuzey Kuşak Yolu bitmek üzere ve trafiğe açıldı. Elazığ’dan çıkan bir vatandaşımız, Sivas yoluna oradan da Kayseri yoluna rahatlıkla ulaşabilecek imkânlara kavuşturuldu. Bir de ana akslara alternatif yollar yapmamız gerekiyordu. Güney Kuşak Yolu, Alp Er Tunga Bulvarı ve Danişment Gazi Bulvarı gibi. Anayurt Bulvarı’nı hemen faaliyete geçirdik. Sivas yoluna ve Kuzey Kuşak Yoluna bağlanarak, şehirlerarası yol gibi kullanılabilecek ana arterlere alternatif olabilecek bir yol çalışması. Bu çalışmaları çok önceden başlattık”
şeklinde konuştu.
“ŞEHRİMİZİN İSTİKBALİ ÇOK DAHA GÜZEL OLACAK”
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yapıldıktan sonra, bölgede trafik sorununun had safhaya ulaştığını söyleyen Başkan Gürkan,
“Anayurt Bulvarı’nı hemen açtık ve çalışmalarımızı bitirdik. Bölgedeki ulaşım arterlerini milletin hizmetine sunduk. Bu yolu Taştepe mevkiinden Kuzey Kuşak Yolu’na bağlayacağız. Artık bu hatta Anayurt Bulvarı, Kuzey Kuşak Yolu, Kuzey Çevre Yolu ve ana arterle birlikte 4 arter bu bölgede olacak. Diğer tarafta ise Danişment Gazi Bulvarı, Alp Er Tunga Bulvarı ve Güney Kuşak Yolu olacak. Güney Kuşak Yolundan girilip, Kuzey Kuşak yolundan çıkılacak ve tekrar Güney Kuşak Yolu ile birleşerek, şehrimizi hem dairesel hem paralel yollarla ihdas etmiş olacağız. Bu yolların yapılması ile birlikte, şehrin yeniden ihya edilmesi çok daha kolay olacak. Hiç kimsenin bir tereddüdü olmasın. Şehrimizi, mazisine layık istikbaline hazırlama noktasındaki yürüyüşümüze emin adımlarla devam ediyoruz. Şehrimizin istikbali çok daha güzel olacak. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Yerinde Dönüşüm Daire Başkanlığımızla beraber, yerinde dönüşümü de önümüzdeki süreçte hızlı bir şekilde başlatıp vatandaşımızın kalıcı konutlara yerleşmesi sağlanacaktır. Bu çalışmalarımızın Malatya’mıza ve Malatyalı hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum”
açıklamalarında bulundu.
“BÖLGEDE TRAFİK SORUNU KALMAYACAK”
Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Mehmet Mert, İstasyon Caddesi’ndeki 25 metrelik yol çalışmasının asfalt serimi ile tamamlanacağını belirterek,
“5 yıllık dönem içerisinde Anayurt Bulvarı’nın bağlantı yollarındaki çalışmaları tamamladık. İtfaiye Dairesi Başkanlığının ön tarafındaki yol tek gidişi, tek gelişi olan bir yoldu. Şu an 3 gidişi 3 gelişi olan bir yol haline geldi. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinden dolayı, İstasyon Caddesinde trafik yoğunluğu oluşuyordu. Sayın Başkanımızın talimatıyla bu yol, yaklaşık 3 yıl önce projelendirilmeye başlandı. Hafta sonuna kadar asfalt serimi yapılarak, 25 metrelik yoldaki çalışmamızı tamamlayacağız. İstasyon Caddesi’ndeki döner kavşaktaki çalışmalarımız da tamamlanınca, bölgede trafik sorunu kalmayacak ve burada çok ciddi bir aks tamamlanmış olacak”
dedi.
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.