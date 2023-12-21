21 Ara 2023 - 15:57 - Gündem

“Yeniden inşa çok daha kolay olacak”

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bölgesindeki trafik akışını rahatlatmak adına yapılan yol çalışmalarını yerinde inceleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Anayurt Bulvarı, Kuzey Kuşak Yolu, Kuzey Çevre Yolu ve ana arterle birlikte 4 arter bu bölgede olacak” dedi ve yapılan yol çalışmalarıyla beraber şehrin daha rahat inşa edileceğini bildirdi