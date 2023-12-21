Malatya depremlerden kıpkırmızı oldu Ama hâlâ ikinci derece deprem bölgesi

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Şubat depremlerinde ağır hasar alan Malatya’da 6 Şubat tarihinden sonra da irili ufaklı binlerce deprem meydana geldi. Deprem haritasına bakıldığında ise Malatya bölgesi ve civarının kırmızı renge büründüğü göze çarptı.

“MALATYA İKİNCİ DERECE DEPREM BÖLGESİNDE GÖSTERİLİYOR”

Meydana gelen depremlerin oluşturduğu yoğunluğa dikkat çeken Prof. Dr. Mehmet Önal,

“Malatya depremlerden dolayı kıpkırmızı olmuş. Ancak Malatya ikinci derece deprem alanında gösteriliyor. 6 Şubat 2023 tarihinde Malatya merkezindeki 5.8 büyüklüğündeki depremi ve Çöşnük Fayının 30 verisini de mi görmüyorlar?”

açıklamalarında bulundu.

“NE DİYELİM!”

Meydana gelen binlerce depremi vurgulayan Önal bilimsel yayınlara da dikkat çekerek,

“6 Şubat depreminde ve sonrasında olan depremler ile Malatya çevresi kıpkırmızı olmuş. Binlerce deprem olmuş. Malatya ikinci derece deprem bölgesinde gösteriliyor. Malatya ile ilgili uluslararası jeoloji yayınlara da bakmıyorlar. Ne diyelim!”

diyerek sitem etti.