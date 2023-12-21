- Gündem

Malatya depremlerden kıpkırmızı oldu Ama hâlâ ikinci derece deprem bölgesi

ABONE OL Google News Sayfamız

Yer bilimci Prof.Dr. Mehmet Önal, 6 Şubat’ta meydana gelen depremler den sonra Malatya bölgesinde binlerce depremin meydana geldiğinin altını çizerek, hâlâ ikinci derece deprem bölgesi olarak gösterilmesini eleştirdi. Yer bilimci, “Malatya ikinci derece deprem alanında gösteriliyor. Çöşnük Fayının 30 verisini de görmüyorlar” dedi.
Malatya depremlerden kıpkırmızı oldu Ama hâlâ ikinci derece deprem bölgesi mask
Malatya depremlerden kıpkırmızı oldu Ama hâlâ ikinci derece deprem bölgesi
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Şubat depremlerinde ağır hasar alan Malatya’da 6 Şubat tarihinden sonra da irili ufaklı binlerce deprem meydana geldi. Deprem haritasına bakıldığında ise Malatya bölgesi ve civarının kırmızı renge büründüğü göze çarptı.

“MALATYA İKİNCİ DERECE DEPREM BÖLGESİNDE GÖSTERİLİYOR”

Meydana gelen depremlerin oluşturduğu yoğunluğa dikkat çeken Prof. Dr. Mehmet Önal,

“Malatya depremlerden dolayı kıpkırmızı olmuş. Ancak Malatya ikinci derece deprem alanında gösteriliyor. 6 Şubat 2023 tarihinde Malatya merkezindeki 5.8 büyüklüğündeki depremi ve Çöşnük Fayının 30 verisini de mi görmüyorlar?”

 açıklamalarında bulundu.

“NE DİYELİM!”

Meydana gelen binlerce depremi vurgulayan Önal bilimsel yayınlara da dikkat çekerek,

 “6 Şubat depreminde ve sonrasında olan depremler ile Malatya çevresi kıpkırmızı olmuş. Binlerce deprem olmuş. Malatya ikinci derece deprem bölgesinde gösteriliyor. Malatya ile ilgili uluslararası jeoloji yayınlara da bakmıyorlar. Ne diyelim!”

diyerek sitem etti.

 

# yer bilimci, 6 Şubat, Prof.Dr. Mehmet Önal, malatya, Malatya fayı, deprem, Malatya deprem, son dakika, Jeolog, Jeoloji, Fay hattı, malatya deprem kuşağı, çöşnük fayı, sismolog

21 Ara 2023 - 15:27 Malatya- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL