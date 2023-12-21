Pazar günü nişanlanacaktı İzne geldiği Malatya'da defnedildi

Deniz'in, Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında bir süre taşındıktan sonra katafalka konuldu. Deniz'in yakınları törende zaman zaman gözyaşlarına hâkim olamadı. Kılınan cenaze namazının ardından Deniz'in cenazesi, toprağa verildi. Törene, İl Jandarma Komutanvekili Jandarma Albay Cihan Çetin, Muhammed Furkan Deniz'in annesi Emine ile yakınları katıldı. Öte yandan Deniz'in nişanlanmak için izne geldiği ve pazar günü nişanlanacağı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.