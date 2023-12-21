Pazar günü nişanlanacaktı İzne geldiği Malatya'da defnedildi

Deniz'in, Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında bir süre taşındıktan sonra katafalka konuldu. Deniz'in yakınları törende zaman zaman gözyaşlarına hâkim olamadı. Kılınan cenaze namazının ardından Deniz'in cenazesi, toprağa verildi. Törene, İl Jandarma Komutanvekili Jandarma Albay Cihan Çetin, Muhammed Furkan Deniz'in annesi Emine ile yakınları katıldı. Öte yandan Deniz'in nişanlanmak için izne geldiği ve pazar günü nişanlanacağı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı