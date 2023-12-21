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Pazar günü nişanlanacaktı İzne geldiği Malatya'da defnedildi

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İzne geldiği Malatya'da kalp krizi nedeniyle vefat eden Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammed Furkan Deniz, toprağa verildi. Adana İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevliyken izne geldiği Malatya'da halı saha maçı esnasında kalp krizi geçirerek, vefat eden Jandarma Astsubay Muhammed Furkan Deniz için Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'nda öğle namazına müteakip tören düzenlendi.
Pazar günü nişanlanacaktı İzne geldiği Malatya'da defnedildi mask
Pazar günü nişanlanacaktı İzne geldiği Malatya'da defnedildi
Pazar günü nişanlanacaktı İzne geldiği Malatya'da defnedildi
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Deniz'in, Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında bir süre taşındıktan sonra katafalka konuldu. Deniz'in yakınları törende zaman zaman gözyaşlarına hâkim olamadı. Kılınan cenaze namazının ardından Deniz'in cenazesi, toprağa verildi. Törene, İl Jandarma Komutanvekili Jandarma Albay Cihan Çetin, Muhammed Furkan Deniz'in annesi Emine ile yakınları katıldı. Öte yandan Deniz'in nişanlanmak için izne geldiği ve pazar günü nişanlanacağı öğrenildi.

 
 
 
 
 

Kaynak: Anadolu Ajansı
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21 Ara 2023 - 15:03 Malatya- Gündem

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