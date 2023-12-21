Yetkililere soruyoruz: bu karanlık Malatya’ya yakışıyor mu?

6 Şubat depremlerinin ardından neredeyse11 ay geçmek üzere… Malatya merkezde eskiden ışıl ışıl ışıldayan cadde ve sokaklar karanlığa gömüldü. Vatandaşlar karanlık basınca bu karanlık cadde ve sokaklarda yürümeye korkuyor. Bir vatandaş, “Zaten psikolojimiz bozuk, bu karanlık sokaklar benim şehrime Malatya’ma yakışmıyor hangi devirdeyiz depremin üzerinden 10 ay geçti. Zaten çok göç verdik bizde mi gidelim” dedi.

Malatya’da yanmayan sokak lambaları şehri adeta karanlığa gömüyor. Malatyalılar sokak lambalarının hala yanmamasına ve bir çözüme kavuşturulmamasına sitem ederken, geçen gün CNNTÜRK’e canlı yayın konuğu olan Malatya Valisi Ersin Yazısı, Malatyalılardan özür dileyerek,

“Bina yıkımlarından kaynaklı şehir merkezimizde sokak aydınlatmalarıyla ilgili çeşitli sıkıntılarımız vardı. Bundan sonra böyle problemlerimiz olmayacak inşallah”

dedi.

“VATANDAŞLARIMIZDAN ÇOK ÖZÜR DİLİYORUM”

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, CNNTÜRK’e konuştu. Burada önemli açıklamalarda bulunan Yazıcı,

“Öncelikle vatandaşlarımızdan çok özür diliyorum. Bina yıkımlarından kaynaklı şehir merkezimizde sokak aydınlatmalarıyla ilgili çeşitli sıkıntılarımız vardı. Bina yıkımlarını büyük oranda bitirdik. Yapım esnasında böyle dertlerimizin olmayacağını düşünüyorum. Şimdiye kadar vatandaşlarımızdan biraz müsaade istemiştik. Bundan sonra böyle problemlerimiz olmayacak inşallah”

şeklinde konuştu.

“DEPREMLERDEN BU YANA MALATYA KARANLIK İÇİNDE”

Karanlığa gömülen Malatya’nın artık aydınlanmasını isteyen vatandaşlar, bekleyecek tahammüllerinin kalmadığını belirterek yetkililere seslendiler. BUSABAH Medya'ya konuşan Ferhat Gürdap adlı vatandaş,

“Malatya’mız sahipsiz. Depremlerden bu yana Malatya karanlık içinde ama kimsenin umurunda değil. Yetkililer açıklama yapıyor, sorunu çözeceğiz, biraz sabredin diyorlar ama sabrımız kalmadı. Ben erkek olarak tek başıma bu karanlık sokaklardan geçmekten kokuyorum, kadınlar çocuklar nasıl geçecekler. Artık bir çözüm bulsunlar”

dedi.

“GİDEN GELMİYOR, KALAN DA DURACAK GİBİ DEĞİL”

BUSABAH Medya'ya konuşan Sefa Kaçmaz adlı vatandaş ise,

“Malatya’da kalacak dalımız artık kalmadı. Şimdiye kadar bekledik, belki bir şeyler düzelir diye ama düzelen hiçbir şey yok. Yetkililer acaba akşam hiç dışarı çıkıyorlar mı, Malatya’nın nasıl karanlığa gömüldüğünü görüyorlar mı acaba? Bu memlekete yazık, giden gelmiyor, kalan da duracak gibi değil”

ifadelerini kaydetti.