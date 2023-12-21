Dikkat! Batman’da 5, Diyarbakır’da 13, Bingöl’de 3 ilçe etkilenecek

Elektrik sağlayıcıları tarafından yapılan açıklamaya Batman, Diyarbakır ve Bingöl’de bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı, bazı mahallelerde de elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

DEDAŞ tarafından Batman’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. DEDAŞ Batman’da bazı ilçe ve mahallelerde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

BATMAN’DA ŞU İLÇE VE MAHALLELERE ELEKTRİK VERİLEMEYECEK:

“Yarın 08.00 ile 13.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Yenimahalle bölgesine,

Yarın 08.30 ile 11.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Gül-25 Ring Çıkışı bölgesine,

Yarın 10.00 ile 12.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Mehmetçik Kök bölgesine,

Yarın 08.00 ile 18.00 saatleri arasında Sason ilçesine bağlı Yücebağ bölgesine,

Yarın 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Sason ilçesine bağlı Yeni bölgesine,

Yarın 09.00 ile 11.00 saatleri arasında Beşiri ilçesine bağlı Dm-10 bölgesine,

Yarın 09.00 ile 11.00 saatleri arasında Beşiri ilçesine bağlı Beşiri, Beşpınar bölgelerine,

Yarın 09.30 ile 12.00 saatleri arasında Gercüş ilçesine bağlı Hasankeyf bölgesine,

Yarın 09.30 ile 17.00 saatleri arasında Kozluk ilçesine bağlı Kumlupınar bölgesine,

Yarın 13.30 ile 16.00 saatleri arasında Kozluk ilçesine bağlı Yanıkaya bölgesine” elektrik enerjisi verilemeyeceği bildirildi.

23 ARALIK 2023 CUMARTESİ GÜNÜ DİYARBAKIR’DA ŞU İLÇE VE MAHALLELERE ELEKTRİK VERİLEMEYECEK:

“23 Aralık 2023 Cumartesi günü 07.00 ile 17.00 saatleri arasında Bağlar ilçesine bağlı Karacadağ, Kılıçkaya, Bağcılar mahallelerine,

23 Aralık 2023 Cumartesi günü 07.00 ile 18.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Çaytepe, Soğanlı, Büyükkadı, Yenice, Yarımca, Koyungüden, Süngüler, Bostanpınar, Sarıkamış, Alibardak, Sağdıçlı, Kavaklıbağ, Küçükakören, Arpaderesi, Çelikli, Mermer, Dervişhasan, Sapanca, Ağaçlıdere, Kumrucak, Mermeri, Karacaören, Fidanlar, Güvendere, Sancar, Tanışık, Dökmetaş, Sivritepe, Fabrika, Dokuzçeltik, Cankatran, Cücük, Petek, Uyandık, Gözegöl, Gözalan, Beneklitaş,Sarıyatak, Dökmetaş, Çelikevler Cankatran| Petek, Uyandık, Gözegöl mahallelerine,

23 Aralık 2023 Cumartesi günü 07.00 ile 17.00 saatleri arasında Hazro ilçesine bağlı Dadaş, İncekavak, Kulaçtepe, Reşik, Kırkkaşık, Gözlü, Bahçe, Elhuvan, Topalan, İşkar, Cami, İncekavak, Hürriyet, Uzunargıt mahallelerine,

23 Aralık 2023 Cumartesi günü 07.00 ile 17.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Doğanköy, Coşkun,, Esentepe, Cumhuriyet, Yolboyu Pirinçlik, Harmanardı, Taban, Sultantepe, Yeniözerli, Kırkpınar, Sağkulak, Güleçoba, Hatipoğlu, Kaldırım Talaytepe, Fırat, Mezopotamya, Peyas Karaburçak, Develi,, Cücük, Gözegöl, Çölgüzeli, Barış, Yolboyu Pirinçlik, Fırat, Talaytepe, Mezopotamya, Medya, Peyas, Harmanardı, Tosunlu, Güleçoba, Kaldırım, Karayakup, Ağaçgeçit, Topraktaş, Topyolu, Buyuransu, Kabahıdır, Batıçanakçı, Çiçekliyurt, Alipınar, Gömmetaş, Tokluca, Çiftlik, Körtepe, Körhat, Tellikaya, Kolludere, Sarıdallı, Yeşildallı, Yeniköy, Pınaroğlu, 5 Nisan, Bağcılar, Tavşantepe, Buçuktepe, Uzunbahçe, Mevlana Halit, Yunus Emre, Şeyh Şamil, Yukarı Mollaali, Batıkarakoç, Özdemir, Karacadağ, Yukarıakdibek, Kamışpınar, Övündüler, Kırkkoyun, Ortaören, Alankoz, Sakallı, Karahanköy, Yiğityolu, Oğlaklı, Kırkıncık, Bağıvar, Karpuzlu, Çarıklı, Fabrika, Üçkuyu, Şehitlik, Boğazören, Kuyuluhöyük, Soğansuyu, Yarımkaş, Çeltikaltı, Kılıçkaya, Kazıktepe, Leblebitaş, Yeşiltaş, Çömçeli, Ovabağ, Dişlibaşak, Bira Mehmet Ağa, Karasungur, Beneklitaş, Alabaş, Harabe, Halıören, Karaçevre, Ayveri, Gümüştaş, Yeşilbağ, İnanöz, Sırımkeser, Yıllarca, Sevindik, Halkapınar, Çatmadal, Düğrük mahallelerine,

23 Aralık 2023 Cumartesi günü 07.00 ile 17.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Kamışlı, Uğrak, Karayiğit, Yamaçköy, Sazlı, Çorapa, Ağılköy, Bademli, İsalı, Kayıköy, Boyacı, Sinanköy, Esentepe, Şentepe, Karabörk, Ofköy, Çöltepe, Aluç, Çeltikli, Alıncak, Kopuzlu, Babahaki, Ulutürk, Köprüköy, Aşağıdolay, Arıkgöl, Yukarısalat, Sarıköy, Mirzabey, Yeni Köy,Çataltarla, Kılavuztepe, Meydanlık, Ağıllı, Karapınar, Yenice mahallelerine,

23 Aralık 2023 Cumartesi günü 07.00 ile 17.00 saatleri arasında Hani ilçesine bağlı Yukarıturalı Mahallesi’ne,

23 Aralık 2023 Cumartesi günü 07.00 ile 17.00 saatleri arasında Silvan ilçesine bağlı Görentepe, Babakaya, Boyunlu, Yenişehir, Dolapdere, Çaldere, Keklikdere, Bayrambaşı, Onbaşılar, Dağcılar, Çardak, Kayadere mahallelerine,

23 Aralık 2023 Cumartesi günü 07.00 ile 17.00 saatleri arasında Kulp ilçesine Bağlı Düzce, Bayır, Demirli, Taşköprü Düzce, Yeşilköy, Güleç, Dolun, Akbulak, Özbek, Narlıca, Ağaçlı, Bağcılar, Çağlayan, Kurudere, Bayır, Ağıllı, Karpuzlu, Temran, Demirli, Güllük, Taşköprü, Zeyrek, Uygur, Kamışlı, Akdoruk, Çukurca, Karaağaç, Elmalı, İslamköy, Barın, Kaynak, Kıyı mahallelerine,

23 Aralık 2023 Cumartesi günü 07.00 ile 17.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Gömeç, Serin, Güçlü, Dibek, Karahasan, Çağdaş, Yolçatı, Arıklı, Duru Karpuzlu,, Yorulmaz, Baharlar, Gürbeyli, Müminağa, Yeşilburç, Çarşı, Kılıçlı, Damar, Kıyı, Yenişehir, Türeli, Yünlüce, Kutlu, Kabakaya, Tepe, Zümrüt, Güldiken, Yaprak, Sığınak, Dallıca, Budak, Kıpçak, Üçdamlar, Çıralı, Dolapdere mahallelerine,

23 Aralık 2023 Cumartesi günü 07.00 ile 22.00 saatleri arasında Ergani ilçesine Bağlı İstasyon, Fevzi Çakmak, Şirinevler, Bagür, Yapraklı, Ortaağaç, Kortaş, Armutova, Boğazköy, Salihli, Sallar, Yeşilköy, Kocaalan, İstasyon, Bagür mahallelerine,

23 Aralık 2023 Cumartesi günü 07.00 ile 17.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı Kocaalan, İstasyon, Bagür, Adnan Menderes, Kemaliye, Fatih, Sanayi, Namık Kemal mahallelerine,

23 Aralık 2023 Cumartesi günü 08.00 ile 20.00 saatleri arasında Çermik ilçesine bağlı Kayagediği Mahallesi’ne,

23 Aralık 2023 Cumartesi günü 08.00 ile 19.00 saatleri arasında Sur ilçesine bağlı Yeşilköy, Köprübaşı mahallelerine,

23 Aralık 2023 Cumartesi günü 08.00 ile 18.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Öncülü, Çukurbaşı, Aşağıkonak, Demirölçek, Eski, Yeni, Akçomak, Göktepe, Şükürlü, Fatih, Beşpınar, Yaprakbaşı, Bağacık, Ekinveren, Belenli, Yeni, Tekkaynak,, Beşpınar, Başalan, İncirtepe, Şekerören, Altınakar mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

BİNGÖL’DE ŞU İLÇE VE MAHALLELERE ELEKTRİK VERİLEMEYECEK:

FIRAT EDAŞ elektrik, Bingöl’ün bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:

“Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Solhan ilçesine bağlı Yeni, Merkez, Yenidal Köyü Karan Mezra, Kültür, Karşıyaka bölgelerine,

Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Kiğı ilçesine bağlı Dallıca Köyü, Baklalı Köyü, Yenişehir bölgelerine,

Yarın 09.30 ila 14.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Kardeşler Köyü Yedievler Mevkii, Göltepesi Köyü Havsal bölgelerine,

Yarın 09.30 ila 15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Mezra, Gümüşlü Köyü Evciler Mezra, Çavuşlar Köyü Yeşilmezra Mevkii, Gümüşlü Köyü Merkez Mevkii, Erdemli Köyü, Kıran Köyü, Bahçeli Köyü, Suvaran Köyü Aşağı Mevkii, Suvaran Köyü Yukarı Mevkii, Yumaklı Köyü Merkez-Y.yumaklı Mevkii, Yumaklı Köyü Aşağı Yumaklı Mevkii, Yumaklı Köyü Polatlı Mezra, Yumaklı Köyü Karakoç Mezra, Dedebağı Köyü Merkez Mevkii, Yumaklı Köyü İkizgöl Mezra, Doğanlı Köyü Merkez Mevkii, Dedebağı Köyü Esenler Mezra bölgelerine,

Yarın 09.30 ila 16.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Ekinyolu Köyü Merkez Mevkii, Ekinyolu Köyü Köprü Başı Mezra bölgelerine” elektrik enerjisi verilmeyecek.