Okan Buruk’un 6. derbisi

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray, pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu maçla birlikte sarı-kırmızılıların başında 6. derbisine çıkacak. Geçtiğimiz sezon göreve gelen Buruk, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 5 kez karşı karşıya geldi. Okan Buruk’lu Galatasaray, sarı-lacivertlileri 2 maçta da yenerken, siyah-beyazlılara karşı ise 2 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı.
FENERBAHÇE İLE 15 KEZ KARŞILAŞTI
Okan Buruk, antrenörlük kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Başakşehir ve Galatasaray'ı çalıştırırken rakip oldu. Buruk’un ekipleri geride kalan karşılaşmalarda 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. 50 yaşındaki teknik direktör, 3 kez Akhisarspor, 2 defa da Galatasaray ve Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe'yi 1 kez yendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.