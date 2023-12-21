Yeniden hayata tutunmak için gelen yıkım

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Hassa ilçesi Bademli Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Çil'in evi ve ahırı yıkıldı. Çil'in çöken ahırının altında kalan yaklaşık 120 küçükbaş hayvan telef oldu. Çil'in telef olan hayvanlarının yerine devlet tarafından yeni hayvanlar verildi. Asrın felaketinin yaralarını sarmak için yeniden hayata tutunan Çil'in hayvan sürüsüne geçtiğimiz gün kurtlar saldırdı. Kurt saldırısında 25 hayvan telef olurken, yaklaşık 10 hayvan da yaralandı.

Sürüsüne 4 kurdun saldırdığını ve 25 hayvanın telef olduğunu ifade eden Çil, "6 Şubat depremlerinde evimiz ve ahırımız yıkılmıştı. Çöken ahırımızdaki 120 hayvanımız telef olmuştu. Sağ olsun devletimiz hayvanlarımızı tekrar verdi. Geçtiğimiz gün akşam 4 tane kurt saldırarak 25 hayvanımı telef etti. Hava bulutluydu kurtlar geldi saldırdı, 25 tane hayvanım telef oldu" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı