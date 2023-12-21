Malatya’da ara verilmişti, Maraş’ta hız kesilmeden devam ediyor

Dulkadiroğlu ilçesindeki 37 bloklu Güneşevler Sitesi'ne 6 Şubat depremlerinden sonra ağır hasar raporu verildi. Yıkım kararı verilen sitedeki binalarda dinamit ile yıkım çalışmaları devam ediyor. Çevrede güvenlik önlemleri alan ekipler geri sayım yaptıktan sonra patlatma işlemini gerçekleşiyor. Ekiplerin geri sayımı ile 3 bina saniyeler içinde yerle bir oldu.

Güneşevler Sitesi’nde yerinde dönüşüm yapılacağını söyleyen mahalle muhtarı Mehmet Tolukeser, “37 binamız vardı bin 540 daireden oluşan. Şu ana kadar binalarımızın yarısı yıkıldı. Yılbaşına kadar ise yıkımın tamamlanmasını planlıyoruz. Yerinde dönüşüm projesi ile zemin artı dört olarak kabullenildi halkımız ile istişare halindeyiz. Yüzde 51’i yakalandığında tabii yerlerimiz uygun ise yerinde dönüşümü istiyoruz” diye konuştu.

Bir depremzede ise, “Burada yıkımları takip ediyoruz ve binalarımızın yerine yerinde dönüşüm istiyoruz” dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı