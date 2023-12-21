Malatya’da ara verilmişti, Maraş’ta hız kesilmeden devam ediyor

Dulkadiroğlu ilçesindeki 37 bloklu Güneşevler Sitesi'ne 6 Şubat depremlerinden sonra ağır hasar raporu verildi. Yıkım kararı verilen sitedeki binalarda dinamit ile yıkım çalışmaları devam ediyor. Çevrede güvenlik önlemleri alan ekipler geri sayım yaptıktan sonra patlatma işlemini gerçekleşiyor. Ekiplerin geri sayımı ile 3 bina saniyeler içinde yerle bir oldu.
Güneşevler Sitesi’nde yerinde dönüşüm yapılacağını söyleyen mahalle muhtarı Mehmet Tolukeser, “37 binamız vardı bin 540 daireden oluşan. Şu ana kadar binalarımızın yarısı yıkıldı. Yılbaşına kadar ise yıkımın tamamlanmasını planlıyoruz. Yerinde dönüşüm projesi ile zemin artı dört olarak kabullenildi halkımız ile istişare halindeyiz. Yüzde 51’i yakalandığında tabii yerlerimiz uygun ise yerinde dönüşümü istiyoruz” diye konuştu.
Bir depremzede ise, “Burada yıkımları takip ediyoruz ve binalarımızın yerine yerinde dönüşüm istiyoruz” dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.