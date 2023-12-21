150 daire hak sahiplerini bekliyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerinin can kayıpları ve yıkımlara yol açtığı Adana'da, TOKİ tarafından yapımına başlanan 12 bin 500 kalıcı konut ile 2 bin 500 köy evinin inşası hızla sürüyor.

BLOKLAR HAZIR

Mart ayında başlayan Ceyhan ilçesinde 27 blok ve 516 daireden oluşan projede, inşaat çalışmaları aralıksız devam ediyor. Proje çerçevesinde 27 bloğun hepsinin kaba inşaatı tamamlandı. 150 daire ise hak sahiplerine teslim edilecek hale gelirken, peyzaj çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

DAİRELER 3+1

Proje kapsamında dairelerin hepsinin 3+1 100 metrekare büyüklüğünde olacağı belirtildi. Ayrıca dairelerde kullanılan malzemelerin yüzde 100 yerli üretim olduğu kaydedildi. Ocak ayında kent genelinde yapımı tamamlanan bin konutun, kura töreninin ardından depremzedelere teslim edileceği bildirildi.

“ÇOCUKLARIMIZ PARKLARDA OYNAYACAK”

Kalıcı konut projesiyle ilgili bilgiler veren Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, “Ocak ayında bu projede 150 hak sahibine dairelerini teslim edeceğiz. 100 metrekareden 3+1 dairelerden oluşan 516 dairenin yapımları hızla devam etmekte. Peyzaj çalışmaları da tamamlanınca vatandaşlarımızı burada ağırlayıp, çocuklarımızı parklarda oynarken görebileceğiz” dedi.

“15 BİN KONUTUN HIZLI BİR ŞEKİLDE YAPILDIĞINI VATANDAŞLAR BİLSİN YETER”

Hızlı ve güvenilir bir şekilde konutların yapımının sürdüğünü kaydeden Karslıoğlu, “Teslim edilecek dairelerin etrafındaki peyzaj çalışmaları tamamlanmak üzere. Yüzde 70’i hazır. Bu depremde çok can kaybettik. Bu canlarımızı geri getirmek mümkün değil ancak evleri yıkılan ailelerimize evlerini teslim etmek için 7 gün 24 saat esasına göre hummalı bir çalışma sergiliyoruz. Ocak ayında bin konut teslim edilecek. Ondan sonraki süreçte de belirlenen takvime göre talimatlar ölçüsünde vatandaşlara teslim edilecek. Adana’da devam eden 15 bin konutun hızlı bir şekilde yapıldığını vatandaşlar bilsin yeter” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı