Kaydı yapılan taşıt sayısı Kasım’da azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı kasım ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre, kasım ayında 182 bin 301 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 47,1'ini otomobil, yüzde 37,0'ını motosiklet, yüzde 9,0'ını kamyonet, yüzde 3,9'unu traktör, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 0,6'sını minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 1,3 azaldı. Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre otobüste yüzde 23,0, otomobilde yüzde 13,8, kamyonette yüzde 5,7, traktörde yüzde 3,0 artarken motosiklette yüzde 17,1, minibüste yüzde 13,1, özel amaçlı taşıtta yüzde 8,7 ve kamyonda yüzde 0,8 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48,4 arttı. Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı motosiklette yüzde 82, minibüste yüzde 64,5, otomobilde yüzde 55, otobüste yüzde 45,7 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 18,1, traktörde yüzde 8,7, kamyonette yüzde 7,1 ve kamyonda yüzde 2,9 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 28 milyon 545 bin 316 oldu. Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 53,0'ını otomobil, yüzde 17,5'ini motosiklet, yüzde 15,7'sini kamyonet, yüzde 7,6'sını traktör, yüzde 3,4'ünü kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Kasım ayında 705 bin 23 adet taşıtın devri yapıldı. Kasım ayında devri(1) yapılan taşıtların yüzde 64,1'ini otomobil, yüzde 16,1'ini kamyonet, yüzde 10,6'sını motosiklet, yüzde 3,8'ini traktör, yüzde 2,6'sını kamyon, yüzde 2,0'ını minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak-Kasım döneminde 2 milyon 91 bin 21 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 84,6 artarak 2 milyon 91 bin 21 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 13,3 azalarak 27 bin 841 adet oldu. Böylece Ocak-Kasım döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 2 milyon 63 bin 180 adet artış gerçekleşti.

OCAK-KASIM DÖNEMİNDE TRAFİĞE KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERİN YÜZDE 66’SI BENZİN YAKITLI

Ocak-Kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan 855 bin 587 adet otomobilin yüzde 66,0'ı benzinli, yüzde 16,9'u dizel, yüzde 9,2'si hibrit, yüzde 6,5'i elektrikli ve yüzde 1,4'ü LPG'li oldu. Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 15 milyon 131 bin 392 adet otomobilin ise yüzde 35,8'i dizel, yüzde 33,6'sı LPG'li, yüzde 28,5'i benzinli, yüzde 1,4'ü hibrit ve yüzde 0,5'i elektrikli olarak kaydedildi. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,2 olarak tespit edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı