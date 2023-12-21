Bu uyarı Gakkoşlara!

FIRAT EDAŞ elektrik, Elazığ’ın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:
“Yarın 03.00 ila 07.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Çaydaçıra, Cumhuriyet, Ünüversite bölgelerine,
Yarın 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Hoşköy Köyü Hoşköy, Sedeftepe Köyü Sedeftepe, Beydoğmuş Köyü Seki Mezra, Güzelyalı Köyü Güzelyalı, Kıraçköy Köyü Kıraç, Beydoğmuş Köyü Hacıhasan Mezra, Beydoğmuş Köyü Beydoğmuş, Gülpınar Mahallesi, Kıraçköy Köyü Munzuroğlu Mezra, Kıraç Mahallesi, Kıraçköy Köyü Kireçli, Akmezra Sahil Önü Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Bağlar Mahallesi bölgelerine,
Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Çaydaçıra bölgesine,
Yarın 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Doğu Kent, Çatal Çeşme bölgelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Gülpınar bölgesine,
Yarın 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Sivrice ilçesine bağlı Haftasar Köyü Değirmen Önü Mezra, Haftasar Köyü Nahal Mezra, Yedikardeş Köyü Merkez Mevkii, Haftasar Köyü Moğal Mezra, Haftasar Köyü Karlık Mezra, Haftasar Köyü Merkez Mevkii, Sanayi Mahallesi bölgelerine elektrik enerjisi verilmeyecek."
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.