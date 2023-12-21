Başkan Güder: “Şehri Geleceğe Doğru Hazırlayan Projeler Yapıyoruz”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi Belediyesi’nde Hatunsuyu Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek istişarelerde bulundu. Mahalle sakinleriyle sohbet eden Başkan Güder, bölgede yapılanları anlatarak yakın zamanda hayata geçireceği çalışmalara değindi.

Yapılan çalışmalarla ilçeler arasında doğalgazda en fazla yatırımı Battalgazi’ye aldıklarını belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Hatunsuyu’nda doğalgazda yüzde 20 civarında eksiğimiz var. İnşallah kısa sürede oraya başlanılacak. Alişar’a girilecek. Kemerköprü, Boran, Toygar’dan alıp geleceğiz. Eskimalatya, Hanımınçiftliği ve Orduzu bölgelerinin de doğalgazını bitirmemiz gerekiyor. Köylerde internet sıkıntısı var. Bu konu ile ilgili Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı ile görüştük. Bu sıkıntılı bölgeleri de böylece halledeceğiz. İki tane sanayi alanı kazandırdık. Bir tanesi üniversitenin bitiminde diğeri de Eskimalatya’da. Bu bölgeden geldiğimiz için bu bölgenin insanına hizmeti götürmemiz gerekiyor. Şimdiye kadar çoğunlukla çevreyolunun üstüne yatırımlar yapıldı. Biz de çevreyolu altına yatırım yaparak bu iki alanın eşit olmasını istedik, istiyoruz. Şehri homojen, dengeli bir şekilde dağıtmamız lazım. Hep bunun için çalıştık. Yapmış olduğumuz çalışmalar da kısa mesafeli değil, şehri geleceğe doğru hazırlayan projeler. Doğalgazsız yer bırakmayacağız. Yollarımızı genişleteceğiz. Bir yerde ulaşım güzel olursa o bölge de gelişir” dedi.

“HİZMET İÇİN VAR OLAN BİR BAŞKAN”

Başkan Güder’in son dönemde yapmış olduğu hizmetlerden memnun olduğunu dile getiren Hatunsuyu Mahallesi Sakini Şerif Bakır, “Deprem döneminde Hatunsuyu’na çok büyük imkanlar sağladı. Yeni dönemde vereceği hizmetler için kendisini destekliyoruz. Ben bir CHP’li olarak Osman Başkan’ı her zaman destekliyorum, yine desteklemeye devam edeceğim. Çünkü gerçekten çok büyük hizmetleri var. Hizmet için var olan bir başkan” diye konuştu. Bir diğer mahalle sakini Bilal Demir ise, “Beş yıl içinde başkanımız samimiyetle, halkın içinde olarak, halkın sorunlarını bilerek, halkla beraber hareket ederek halkın en üstünden en alt kademesine kadar herkese dokundu. Önümüzdeki dönem de Osman Başkanı’mızı görmek istiyoruz. Çalışmalarından çok memnunuz. Osman Başkan’ın en iyi hizmetlerinden birini doğalgaz olarak görüyorum. Hatunsuyu’nun şu anda yüzde 80’i doğalgaza kavuştu. Bu büyük bir hizmet. Çevreyolu üstü nasıl bu hizmetlerden yararlanıyorsa çevreyolunun altı da Osman Başkan sayesinde bu hizmetlerden yararlanıyor. Her konuda kendisi bir telefonla yanımızda. Rahat ulaşabiliyoruz. 7/24 mahallelerde geziyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak: BÜLTEN