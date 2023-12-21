Yeşilyurt’ta elektronik ortam eğitimleri verildi

Yeşilyurt Belediyesi, hizmet kalitesini ve çalışma performansını artırmak ve personelin mesleki gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği eğitim seminerlerine devam ediyor.

ELEKTRONİK ORTAMI ETKİN KULLANAN PERSONELLER KATILDI

Yeşilyurt Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından Gedik Kültür Merkezi Toplantı Salonunda düzenlenen ‘Resmi Yazışma Kuralları’ ile ‘EBYS’ (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) konulu eğitim programına; resmi yazışma süreçlerine hâkim, topluluk önünde eğitim verebilecek ve elektronik ortamı (EBYS) etkin kullanan personeller katıldı.

Resmi yazışmalarda uygulanacak usul ve esaslar ile ilgili kuralların görsel sunum eşliğinde anlatıldığı eğitim çalışmasında, “Belge ve Belge Yönetimi”, “Yönetmelikle İlgili Genel Bilgilendirme”, “Havale, Cevap Yazma, Belge Kapatma İşlemleri”, “Giden Belge Kayıt Süreçleri”, “Posta İşlem Süreçleri” gibi konularında personellere bilgiler aktarıldı.

HİZMET KALİTESİNİ ARTIRMAK AMAÇLANIYOR

‘Hizmet İçi Eğitim’ programlarıyla vatandaşlara sundukları hizmetlerin kalitesini artırdıklarını söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar eğitim seminerlerinin, belediye personelinin bilgi ve becerilerini güncellemek, hizmet kalitesini artırmak ve kamu kaynaklarının verimli kullanımını sağlamak için düzenlendiğini ifade etti.

“PERSONELİMİZİN EĞİTİMİNE ÖNEM VERİYORUZ”

Yeşilyurt Belediyesindeki resmi yazışmaların doğru ve planlı bir şekilde devam etmesi için eğitim programı düzenlediklerini ifade eden Başkan Çınar, "Belediye olarak, vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek ve kaynaklarımızı verimli kullanmak için personelimizin eğitimine önem veriyoruz. Bu eğitim seminerleri sayesinde, personelimizin bilgi ve becerileri güncelleniyor ve çalışma performansları artıyor. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüz tarafından organizasyonu yapılan ‘Resmi Yazışma Kuralları’ ile ‘EBYS’ (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) konulu eğitim programımıza katılan personellerimize resmi yazışma kurallarıyla ilgili detaylı bilgiler paylaşıldı. Belediye olarak bu tür eğitim programlarımıza aralıksız devam edeceğiz" açıklamalarında bulundu.

Kaynak: BÜLTEN