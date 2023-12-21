Dikkat! Maraş’ta 2, Kayseri’de 9 ilçe etkilenecek

Buna göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyeceği açıklandı:

“Bugün 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Melikgazi İlçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Pınarbaşı İlçesine bağlı Yukarıkaragöz Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ile 13.00 saatleri arasında Develi İlçesine bağlı Zile Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ile 12.00 saatleri arasında Melikgazi İlçesine bağlı Kıranardı Mahallesi’ne,

Bugün 09.30 ile 12.30 saatleri arasında Kocasinan İlçesine bağlı Barsama, Gömeç mahallelerine,

Bugün 09.30 ile 11.30 saatleri arasında Talas İlçesine bağlı Başakpınar Mahallesi’ne,

Bugün 10.30 ile 17.00 saatleri arasında Tomarza İlçesine bağlı Şıhbarak, Kuşcağız mahallelerine,

Bugün 11.30 ile 12.30 saatleri arasında Talas İlçesine bağlı Başakpınar Mahallesi’ne,

Bugün 13.30 ile 15.00 saatleri arasında Felahiye İlçesine bağlı Darılı, Karaşeyh, İsabey, Kuruhüyük, Kepiç, Kale, Beyler mahallelerine,

Bugün 14.00 ile 15.30 saatleri arasında Develi İlçesine bağlı Tombak Mahallesi’ne,

Bugün 14.30 ile 15.30 saatleri arasında Talas İlçesine bağlı Başakpınar Mahallesi’ne,

Yarın 08.30 ile 11.30 saatleri arasında Pınarbaşı İlçesine bağlı Eğrisöğüt, Solaklar, Büyükgürleğen, Gölcük, Köşkerli, Kayaönü, Emeğil, Bahçecik, Solaklar, Kızıldere mahallelerine,

Yarın 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Melikgazi İlçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ile 16.00 saatleri arasında Kocasinan İlçesine bağlı Yüreğil Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Talas İlçesine bağlı Süleymanlı, Sosun mahallelerine,

Yarın 09.30 ile 11.30 saatleri arasında Talas İlçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi’ne,

Yarın 09.30 ile 12.30 saatleri arasında Develi İlçesine bağlı Mustafa Asım Köksal, Harman, Yeni mahallelerine,

Yarın 09.30 ile 14.00 saatleri arasında Kocasinan İlçesine bağlı Kemer Mahallesi’ne,

Yarın 11.30 ile 14.30 saatleri arasında Talas İlçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi’ne,

Yarın 13.30 ile 15.00 saatleri arasında Develi İlçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’ne,

Yarın 14.00 ile 17.00 saatleri arasında Pınarbaşı İlçesine bağlı Kayaönü, Uzunyol, Kerimoğlu, Gümüşgün, Aşağıkaragöz, Güney, Büyükgümüşgün mahallelerine,

Yarın 14.00 ile 18.00 saatleri arasında Tomarza İlçesine bağlı Söğütlü Mahallesi’ne,

Yarın 14.30 ile 17.00 saatleri arasında İncesu İlçesine bağlı Garipçe, Küllü, Karahüyük, Üçkuyu, Tahirinli, Bahçesaray, Bahçelievler mahallelerine,

Yarın 14.30 ile 15.30 saatleri arasında Talas İlçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi’ne,

Yarın 15.15 ile 17.00 saatleri arasında Talas İlçesine bağlı Sakaltutan, Süleymanlı mahallelerine,

Yarın 15.30 ile 17.30 saatleri arasında Talas İlçesine bağlı Çatakdere Mahallesi’ne,

Yarın 15.30 ile 16.30 saatleri arasında Develi İlçesine bağlı Cumhuriyet, Güneyaşağı mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

AKEDAŞ tarafından da Kahramanmaraş’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. AKEDAŞ Kahramanmaraş’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Kahramanmaraş’ta şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:

“Bugün 23.00 ile 02.30 saatleri arasında Onikişubat İlçesine bağlı Gayberli, Şazibey mahallelerine,

Yarın 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Onikişubat İlçesine bağlı Fatmalı Mahallesi’ne,

23 Aralık Cumartesi 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Türkoğlu İlçesine bağlı Beyoğlu Mahallesi’ne elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.”