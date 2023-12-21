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Vekil gündeme getirdi “Orta hasarlı kerpiç evler kışın yıkılmasın”

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, 6 Şubat depremlerinde hasar gören kırsal kesimdeki kerpiç ev ve işyerlerinin kış mevsiminde yıkılmamasını ve yıkımlarının ertelenmesini talep etti. Fendoğlu bölge halkının isteklerini Bakan Özhaseki’ye bildirdi.
Vekil gündeme getirdi “Orta hasarlı kerpiç evler kışın yıkılmasın” mask
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TBMM’de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının bütçe görüşmeleri esnasında söz alan MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, kırsal kesimdeki orta hasarlı kerpiç ev ve işyerleri ile ilgili durumu gündeme getirdi.

“MALATYA İLİNDE YAPMIŞ OLDUĞU ÇALIŞMALARDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Fendoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’ye aktardığı orta hasarlı kerpiç evlerle ilgili olarak TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada,

“Sorum Çevre Bakanımıza: Öncelikle Çevre Bakanımıza, Bakan Yardımcılarımıza ve kıymetli bürokratlarına Malatya ilinde yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum”

 dedi.

“ESNAFLARIMIZIN BİR TALEBİ VARDIR SİZDEN”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu bölge halkının sorunlarını dile getirerek,

“Sayın Bakanım, Malatya'da merkeze bağlı Doğanşehir ve Akçadağ ilçelerimizde beldelerimizdeki esnaflarımızın bir talebi vardır sizden. Köylerde iş yerleri ruhsatsızdır, “kerpiç ev” diye geçiyor. Dolayısıyla, bu esnaflarımız için orta hasarlı olanlar güçlendirme yapamıyorlar, güçlendirme yapamadıkları için de 29 Aralığa kadar müddet vermişler, yıkılmasını istiyorlar. Kış günü kış şartlarında esnafımız ve köylümüzün o evleri ve ambarlarını boşaltmaları sıkıntı yaratacağından, sizlerden talebi, konutlarını alana kadar veya bahara kadar müsaade etmenizdir. Teşekkür ederim”

diye konuştu.

 

Kaynak: BÜLTEN

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21 Ara 2023 - 11:28 Malatya- Siyaset

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