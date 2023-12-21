Ya insanlara bulaşırsa!

Türkiye genelinde başıboş köpeklerin saldırı haberleri gündemdeki yerini korurken, Malatyalılar da bu saldırılar karşındaki düşüncelerini açıklamış, sokak köpekleri için önlemler alınarak, onların barınaklarda bakım ve tedavilerinin yapılmasını istemişlerdi. Malatyalıların ne kadar haklı olduğu bazı sokak köpeklerinde görülen uyuz hastalığıyla ortaya çıktı. Sokaklarda başıboş olarak dolaşan birçok sokak köpeğinin uyuz hastalığına yakalandığını dile getiren hayvan severler, bu köpeklerin toplatılmasını ve tedavilerinin yapılmasını istediler.

Melih Adıvar isimli hayvan sever, Malatya’da çok sayıda köpeğin uyuz olduğunu dile getirdi.

“TEDAVİSİ YAPILMIYOR”

Adıvar, uyuz hastalığının köpekleri tehdit ettiğini ileri sürerek,

“Sokak köpekleriyle ilgili büyük bir algı oluşturuldu. Bu algı giderek de büyüyor. Köpeklerin saldırdığını, insanları yaraladığı ifade ediliyor. Evet, saldırgan köpekler var, biz de köpeklerin insanlara saldırmasını istemiyoruz, ama hepsi değil. Birkaç köpek saldırdı diye bütün köpeklere düşman olunması da doğru değil. Ben kendi adıma konuşuyorum, köpekler için barınaklar yapılmalı. O kadar çok uyuz köpek var ki, tedavisi yapılmıyor. Belki de saldırır korkusuyla kimse ilgilenmiyor. Hayvanların her yeri yara bere içerisinde. Kaşıntıdan dolayı o kadar çok rahatsızlar ki, her yerini yara etmişler. Bu hayvanların tedavi edilmesi gerekiyor. Bu yüzden sokak köpekleri barınaklarda bakılsa hiç bari tedavileri de yapılır. Bu konuda belediyelere büyük görevler düşüyor. Hayvan barınakları yapsınlar ve sokaklarda yaşayan bu hayvanlara sahip çıksınlar”

diye konuştu.

“BİRAZ EMPATİ YAPALIM”

Sokak köpeklerinde uyuz olduğunu öne süren Sadiye Gülaçan isimli hayvan sever de,

“Bizler uyuz hastalığından dolayı rahatsız olan hayvanlarla karşılaşıyoruz. Gerçekten çok rahatsızlar. Bizler bir sivrisinek ısırığında bile rahatsız oluyorsak, bu hayvanların içinde bulunduğu durumu da anlamamız lazım. Duyarlı olmalıyız. Ben birkaç sokak köpeğini tedavi ettirdim, bu söylenmez ama çok masrafları oldu. Bu yüzden veteriner başta olmak üzere, burada belediyelere, Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne büyük görev düşüyor. Özellikle belediyelerin veteriner hekimleri bunlarla ilgilenmeliler. Özel olarak çalışan veteriner klinikleri de seferber olmalı. Lütfen bu hayvanlarla ilgilenin. Onlar da can taşıyorlar. Gerçekten her şey para değil. Bu da bir hayır. Herkesin hayra ihtiyacı var. Bu dünya sadece bizim değil, aynı zamanda onların da. Bu yönden biraz empati yapıp, onlara yardım etmeliyiz”

ifadelerini kullandı.

“KORKUYORUZ”

Sultan Kasar isimli vatandaş da, sokak köpeklerindeki uyuz hastalığına değinerek,

“Bizler korkuyoruz. Hem saldırmalarından hem de uyuz hastalığının bizlere bulaşmasından. Uyuz hastalığının bazı çeşitleri insanlara bulaşıyor. Özellikle Sarkoptik uyuz. Zaten insanlar kötü şartlarda yaşıyorlar, zaten uyuz salgını olduğunu öne sürüyorlar, bir de bunlardan bulaşmasın. İster istemez bu hayvanlara temas edenler olacak. Bir temas nedeniyle bu hastalık bulaşırsa ne olacak? Bu yüzden yetkililerin bir an önce bir önlem alması gerekiyor”

dedi.